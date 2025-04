Aprender jugando: el recreo en los tiempos del Covid

Canicas, tabas, el escondite y otros juegos eran la diversión de los niños de la antigua Roma, aquellos que también poblaron las tierras del Acueducto, en Segovia. Hoy, como si de un viaje en el tiempo se tratase, los niños de quince colegios segovianos ... también se entretienen en sus recreos con juegos similares . Es el placer de jugar en grupo y alejados de los ya inseparables móviles y tabletas, al aire libre y aprendiendo. También, de hacerlo con seguridad en tiempos del Covid-19. Eso es «Activa tu recreo», una dinámica creada por varios maestros segovianos para motivar a sus alumnos.

Los impulsores de esta idea son Daniel Gómez Merino, maestro del CEIP Arcipreste de Hita, en El Espinar; Vanessa Domínguez Calderón, del CEIP La Pradera de Valsaín, y María Peinador Ramírez, del Colegio Nuestra Señora de la Fuencisla (Segovia). Con ella ganaron el Concurso «Repensando la participación en los espacios educativos» de Educación Conectada, una iniciativa de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y BBVA que tiene como objetivo inspirar a los centros escolares en la búsqueda de soluciones ante las necesidades de la nueva realidad tras la pandemia.

Daniel Gómez explica que la idea surgió el pasado curso 2020-2021 porque «veíamos que con las medidas establecidas los niños salían al recreo haciendo como corralitos, por clases, sin poder tocarse ni acercarse», lo que limitaba la capacidad de esparcimiento de los niños. Plantearon la posibilidad de realizar retos con juegos a los que se podrían sumar otros colegios y así, llegó a establecerse una red de 15 centros de la provincia de Segovia en la que cada uno lanzaba sus desafíos individuales a los alumnos para que los realizaran en el patio y después, esos retos eran compartidos con el resto de los centros escolares a través de vídeos que subían a la plataforma Genially.

La idea nació de maestros del CEIP de El Espinar, del CEIP La Pradera de Valsaín y del Colegio Nuestra Señora de la Fuencisla

Daniel Gómez también cuenta que propusieron juegos que iban desde saltar a la comba, las canicas o las cariocas y los malabares a los aviones de papel y la peonza. Los niños elaboraban en casa los elementos de juego con materiales de desecho, como el clásico juego del vaso de yogur en el que introducir una pelotita o dichas cariocas realizadas con calcetines o globos llenos de arroz. La imaginación no tenía límites y cada uno llevaba su propio juego «para que no se compartieran, por seguridad», señala Gómez.

Afirma que «muchas veces hablamos entre los maestros y nos quejamos de que, al final, el fútbol lo ocupa todo en los recreos» y eso es fuente de conflictos también entre los niños, además de que pensaron en crear juegos que fueran inclusivos y en los que participaran todos los escolares, también aquellos más tímidos que, en muchas ocasiones, se mantienen solos paseando en el recreo y sin acercarse a otros niños o aquellos «que prefieren estar dando patadas a una piedra».

Los niños se divierten con las chapas en el CEIP Arcipreste de Hita de El Espinar

Apunta que «el recreo es un periodo de descanso tras terminar una clase y empezar la siguiente y, a veces, hay conflictos por jugar o por el mero hecho de que algún niño no quiera jugar. En este sentido, a los niños que puedan estar dando vueltas solos alrededor del patio o que puedan ser víctimas de situaciones de acoso les facilita el enganche para conectar con sus compañeros».

Junto a su mujer y maestra en el CEIP La Pradera, Vanessa Domínguez, idearon replicar los retos virales que se difundieron durante el confinamiento, pero con juegos infantiles. Domínguez sostiene, un tanto divertida, que «la idea salió de casa», pensando qué hacer para motivar a los niños. Sobre todo, porque «cuando comenzó el curso, llegas al cole y les dices, sepárate, no te juntes, no te toques, no intercambies tus juegos... Justo todo lo contrario a lo de antes, cuando se les decía comparte, mientras que ahora les decimos no compartas».

Menos conflictos

Esta maestra, que deja claro, que la participación en estos juegos es optativa, los relacionaba, además, con los contenidos que imparte en sus clases de Educación Física , de modo que el recreo se convertía también en un espacio de aprendizaje, «porque una de las competencias que se adquieren es la de aprender a aprender». También insiste en la eliminación de conflictos que ha supuesto esta nueva dinámica: «Sale una rivalidad sana, la del que se pica e intenta conseguir el reto y hacerlo mejor» para superarse, dice esta docente, a la que lo que más le gusta «es que después del colegio, en el pueblo, los niños se juntan con sus primos y siguen jugando con lo que tú les has marcado». También indica que de este modo, se puede romper el aislamiento en que se sumen muchos niños que se encierran en sus móviles y tabletas: «Ahora ves a niños en los parques, que no hablan, que solo están viendo a través de una pantalla, cuando la socialización es de lo más importante que hay en la vida de un niño». Por eso, «los recreos fueron una vía de escape» para los pequeños en el curso pasado tras el confinamiento sufrido, añade.

Su tableta era la calle

Junto a esto, está la idea de que «la base de la infancia es el juego, donde ellos aprenden» o que jueguen con sus abuelos, lo que hace que se produzca un «aprendizaje intergeneracional». «Yo siempre les digo a los niños sobre sus abuelos que su tableta era la calle, que jugaban con una goma, una tiza, una chapa, porque no tenían nada más».

Otra de las maestras que se sumó a la idea es María Peinador, que afirma que los retos tuvieron «muy buen acogida» y hubo semanas en que los recreos «se quedaban cortos» para jugar. Ella aprovechó sus clases de Plástica para que se hicieran materiales para los juegos y pone de manifiesto que estas actividades benefician a los niños porque, a veces, sale el «me aburro» porque en nuestros días «les falta el juego en la calle con más niños» y que frente a tantas extraescolares a las que acuden, «también necesitan estar libres jugando». A veces sucede que «al no tener juego libre juegan a hacer el bruto y pueden surgir los conflictos porque no saben relacionarse de forma sana, les cuesta mucho».

Además, aprenden a cooperar, a fracasar y reponerse de ello. «No es infalible», dice María, «pero sí se les ve más sociables y participando juntos». La relación entre los niños mejora si tienen recursos como estos, dice esta maestra, que sostiene que hay juegos populares como el «escondite inglés, el pies quietos» y tantos otros que permiten a los niños «no estarse persiguiendo o pegándose», sino que «es algo lúdico con que se motivan y están aprendiendo».

Este año, estos colegios ya han comenzado a repetir la experiencia.