Antonio Calonge: «La Fundación tiene un sentido y un porqué»

Antonio Calonge , actualmente director general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Transparencia, fue entre 2011 y 2015 director de la Fundación Villalar-Castilla y León, con Josefa García Cirac como presidenta de las Cortes autonómicas. Como buen conocedor de esta entidad, asegura que «tiene un sentido y un porqué» y apuesta por que «como todas las fundaciones y entes sea sometida a una evaluación y en función de los resultados ver si cumple sus fines y si se debe extinguir o no».

Reconoce que el objetivo inicial de la Fundación — «acrecentar el sentimiento de pertenencia a Castilla yLeón» —tal y como se recoge en sus estatutos, «es amplísimo y global y no se consigue en tres o cuatro décadas, más en una Comunidad en la que su propia constitución fue muy problemática y el sentimiento provincial sigue muy arraigado». De ahí, explica Calonge, que se optó por dar un enfoque cultural y educativo a la Fundación y, de esta forma, vieron la luz iniciativas como «Mi primer Delibes» o «Mi primer Unamuno» , para dar a conocer a los más pequeños la obra de dos grandes autores de la Comunidad; las unidades didácticas creadas para los escolares, o exposiciones como la de «Plastihistoria» , que relatan la historia de Castilla yLeón con figuras de plastilina y recorrió todas las provincias de la Comunidad. Actuaciones cuyo objetivo fue, explica, recorrer el territorio y a las que se sumó, por supuesto, la organización del Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros . En este punto, el que fuera director de la Fundación recuerda cómo «intentamos despolitizar la fiesta sin olvidar su carácter reivindicativo y lo hicimos acercándola a las familias». Reconoce, además, que «tuvimos la suerte de que no hubo manifiestos y eso despolitizó mucho la celebración en la campa». Calonge recuerda también que durante su dirección «yo no dejé deudas y cumplimos escrupulosamente el presupuesto», que entonces era algo inferior al actual, ya que rondaba los 900.000 euros. Es más, «nos sometíamos al control de intervención y de auditorías».