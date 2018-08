«Alzan la voz contra el alcalde, pero callan respecto a sus compañeros» El portavoz del equipo de Gobierno reprocha que en la oposición se hagan «los orejas» ante casos similares en sus partidos

ROSA ÁLVAREZ

León Actualizado: 08/08/2018 09:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Había un único punto en el orden del día, pero el pleno extraordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de León dio para mucho. El alcalde, Antonio Silván, debía responder a las preguntas de los portavoces vinculadas con la operación Enredadera y las posibles implicaciones tanto de él mismo como de los miembros de su equipo de Gobierno en las investigaciones, y así ocurrió durante dos horas largas en las que los dos turnos de palabra a los que tuvieron acceso cada uno se convirtieron en un cruce de acusaciones ensordecido a ratos por pitidos de protesta en la calle. Las explicaciones de Antonio Silván no sirvieron, o así lo manifestaron los grupos de la oposición, que las tildaron de «decepcionantes» o «insuficientes» para mantener la postura que ya habían anunciado en los últimos días, en los que todos -excepto Ciudadanos, que desvelará hoy su respuesta- habían manifestado ya su apoyo firme a una moción de censura impulsada por el PSOE para apartar al regidor de la Alcaldía.

Silván se defendió sin contestar de forma directa a las preguntas que le lanzaron, anteponiendo su honradez personal a su propio cargo en intervenciones breves que encontraron en su portavoz, Fernando Salguero, una voz más firme. «¿Nos estamos volviendo locos?», preguntó al resto de los concejales acusándoles de tener una «doble vara de medir». Y es que, según dijo, quienes ayer se alzaron como portavoces «de la ética, la honradez y la trasparencia» tienen en su propio partido ejemplos no menos graves que el que allí se estaba debatiendo. «Alzan la voz contra el alcalde, pero callan astutamente y se hacen lo que en la calle se llama ‘los orejas’ frente a sus propios compañeros», advirtió el portavoz popular. «Se pretende establecer de una manera artera una sospecha sobre el alcalde que no se ha trasladado en otras situaciones muy parecidas», incidió.

«Sacar tajada»

Por ello, y recordando que Silván no está imputado ni investigado en la «operación Enredadera», Salguero aseguró no entender que algunos quieran «ponerse la toga o ya la tengan puesta» con el único fin de sacar «rédito o tajada política» respaldando «una cacería sin parangón, un ajuste de cuentas, o llevar al alcalde directamente a la hoguera». Sacó a relucir «trapos sucios» sonados de miembros de diferentes partidos, algunos relacionados con esta misma trama corrupta, y les advirtió de que «en política no vale todo, o al menos no debería servir».

Unas declaraciones que no hicieron mella en el resto de portavoces, que sostuvieron la necesidad de que el alcalde pague con su cargo las conversaciones que figuran en el sumario de la operación en las que, al parecer, informaba al presunto cabecilla de la trama, José Luis Ulibarri, real sobre una mesa de contratación. «Promoveremos una moción de censura para devolver la dignidad a esta ciudad y a los leoneses la confianza que han perdido. Su tiempo se ha agotado, dimita», subrayó el portavoz del PSOE, José Antonio Diez. Para León Despierta también es necesario «un cambio urgente» y endurecer la postura frente a Silván, que creen que debe dejar su cargo. Petición similar a la de León en Común, que reclamó un gesto de «higiene democrática» favoreciendo su marcha, o para la UPL, que trasladó al alcalde que «no solo hay que ser honrado, sino parecerlo» y que las responsabilidades que debe asumir son «suficientemente graves» como su propia dimisión.

Tajante en sus críticas, pero sin expresar su opinión sobre si es necesario llegar al extremo de apartar al alcalde, se mostró la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, que ha querido estudiar lo ocurrido ayer y aplazar a hoy su postura definitiva, pese a reprochar a Silván que «dar la cara realmente no es volver a las excusas simplistas»