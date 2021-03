El centro y el equilibrio

Actualizado: 18/03/2021 07:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me van a permitir que diga que mi vinculación con el diario ABC se remonta a mi infancia. Recuerdo una columna de opinión alusiva de cómo el periodista forjó su vocación en los salones del Casino de Astorga leyendo en unos grandes sillones el más noble e ilustrado periódico español. Pero no es el caso ahora recuperar aquellas escenas de infancia. La relación profesional se remonta a aquel verano del 92 como primer becario de la recién estrenada edición de Castilla y León. Corresponsal y desde hace unos años opinador, columnista. Pues bien, hace pocos años afirmé que Ciudadanos era un nuevo CDS. Y el tiempo no hace sino dar la razón. Ciudadanos se desintegra un poco más cada día