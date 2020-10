Educación «Ahora Radio»: mensaje educativo con buena onda El Colegio Marista Nuestra Señora de la Fuencisla ansía poder retomar la emisora de sus alumnos, un proyecto parado por la pandemia

C. R. Actualizado: 21/10/2020 09:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las mujeres en el deporte, Machado o las canciones que los definen han sido contenidos que los alumnos de Bachillerato del Colegio Marista Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia han volcado con todo el entusiasmo en sus programas de una radio especial, la que pusieron en marcha el pasado curso: «Ahora Radio», un proyecto con el que aprender y que ha tratado de resistir los embates de la pandemia.

El pasado curso, su profesor, Sergio Calleja, tuvo la idea de crear con los estudiantes de primero de Bachillerato un programa de radio con el que trabajar numerosas competencias y habilidades que estos alumnos deben adquirir. «La radio escolar es una herramienta muy potente y valiosa en educación, como recurso educativo las posibilidades que ofrece son múltiples y puede adaptarse con facilidad a todos los niveles y a todas las asignaturas. Además, se puede convertir en un proyecto muy interesante donde participe todo el centro y donde trabajar desde una perspectiva interdisciplinar e interniveles», explica Calleja.

Se trataba de crear un programa quincenal realizado por ellos: «. Y opino». Un alumno se ocupaba de la dirección, otros dos de la técnica y los restantes, en parejas, se encargaban de las secciones y contenidos: música, entrevistas, debates y deportes. Montaron un estudio de radio y recibieron enseñanzas de directores y periodistas de las emisoras de radio segovianas de COPE y Onda Cero. La periodista Mar González, profesional del medio y responsable de comunicación de la provincia marista Compostela, también les enseñó en el estudio del colegio cómo hablar ante el micrófono y cómo locutar.

Pero la pandemia llegó para estropear sus planes y solo pudieron emitir tres programas que se pudieron escuchar en la web del centro marista. Eso sí, lograron sacar adelante programas desde sus casas, grabándolos online durante el estado de alarma.

Mucha vida escolar

Comenta que es un proyecto que «dio mucha vida», a la vez que sostiene que ha habido «un mayor interés por aprender, por ampliar vocabulario y analizar» por parte de los estudiantes, que han realizado un trabajo cooperativo en el que la radio «es de lo mejor, porque el grupo siente desde el minuto uno que si uno falla no hay programa y que todos son importantes, desde el locutor al que maneja la técnica». Ahora tratan de que este proyecto no se pierda y puedan retomarlo en enero, «porque no quiero que se vayan del centro -están ya en 2º curso de Bachillerato- sin que den su legado a otros alumnos», aunque las restricciones de espacio por seguridad no les permiten juntarse en el estudio. Al menos ya alguno ha descubierto su vocación de cara al futuro.