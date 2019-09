Agreden a un trabajador de la limpieza en Segovia Un grupo de vándalos lanzó objetos al camión de la basura hasta que uno de ellos entró por la ventanilla y golpeó en el ojo del joven

Un trabajador de la limpiaza de Trescasas, un munipio de 1.000 habitantes de Segovia, ha sufrido una agresión por un grupo de vándalos mientras realizaba el turno de recogida de basura. Según ha relatado él mismo en su cuenta de Facebook, el joven notó como unos «graciosos» empezaron a lanzar objetos al camión. «Con tan mala suerte» que uno de los lanzamientos entró por la ventanilla y golpeó en el ojo del joven provocándole «lesiones importantes».

Mensaje íntegro del denunciante en su cuenta de Facebook:

«Buenas noches. Os agradecería que leáis y compartáis esto, me haríais un gran favor la verdad. Hoy, sobre las 12 menos cuarto de la noche, mi compañero de trabajo y yo, como muchas otras noches, nos disponíamos a realizar el servicio de recogida de basuras de la mancomunidad La Atalaya. Bueno, hasta ahí todo correcto. Cuando íbamos en dirección a Tres Casas, concretamente en la carretera que conecta con San Cristóbal, a algún gracioso o grupo de graciosos no se les ocurre otra manera de divertirse que lanzar objetos hacia nuestro camión, con tal mala suerte de que ha entrado por la ventanilla y me ha dado en el ojo. Me ha provocado una serie de lesiones importantes y con posible entrada a quirófano. Os agradecería que si alguien ha visto algo por la zona me lo dijera y lo compartiera. Gracias y un saludo».