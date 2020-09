La afición del Real Valladolid alaba a su club: «Paralizar la campaña de abonados es un acierto» La entidad blanquivioleta asegura en un comunicado que no habrá noticias hasta que tengan fecha para abrir el estadio

GONZALO CASTRO VALLADOLID Actualizado: 12/09/2020 13:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La afición del Real Valladolid espera ansiosa durante todo el verano comunicados oficiales del club con nuevas noticias. Los que más repercusión generan son los que informan de un nuevo fichaje o una nueva venta. Pero el publicado este sábado ha causado el mismo impacto: el club paraliza su campaña de abonados para la temporada 2020-21. ¿Por qué? Porque el equipo presidido por Ronaldo «mantiene su línea de respeto de todas las orientaciones y protocolos establecidos, tanto por las autoridades como por los organismos de competición, y por ello se ve imposibilitado para concretar cuándo se abrirán las puertas de los estadios para recibir a nuestros aficionados, a quienes seguimos echando mucho de menos».

La captación de abonados se reanudará cuando la situación epidemiológica deje a los clubes de fútbol abrir sus estadios y recibir aficionados. «Hasta que la situación permita lanzar la nueva Campaña, todos los abonados del Real Valladolid de la temporada 2019-2020, independientemente de la opción de devolución de la parte proporcional de su abono que en su día eligieron, mantendrán su condición de abonado, incluidos su número, antigüedad y asiento», ha explicado la entidad en un mensaje.

Aplauso de la afición blanquivioleta

La noticia ha sentado de maravilla a la afición del Real Valladolid, que no ha dudado en enviar mensajes de agradecimiento a través de las redes sociales. «A cada decisión que tomáis, nos hacéis sentirnos más orgullosos de pertenecer a este gran club», ha escrito Pablo. O Antonio, muy emocionado: «Que sepáis, que aunque por razones obvias no podemos estar allí con vosotros, no estáis solos en ningún momento». «¡Imposible hacerlo mejor!», ha apuntado otra cuenta de Twitter. «Chapeau», «Grandes» y «Ejemplo», algunos mensajes más de la afición. Mientras tanto, el Real Valladolid volverá a un terreno de juego este domingo para enfrentarse en el José Zorrilla (vacío por una pandemia) ante la Real Sociedad a partir de las 14.00 horas.