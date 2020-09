Acusados de asesinato reconocen haber matado a una mujer por deuda de drogas «La Amparo -la fallecida- no nos quería pagar y estaba drogado y se me fue la cabeza»

Dos de los tres acusados del asesinato de una mujer en Salamanca, A.B.S., que murió el 7 de marzo de 2017 en el interior de su casa en el barrio de Pizarrales, han reconocido la autoría de su muerte y de haber incendiado su casa y han argumentado una supuesta deuda por tráfico de drogas.

En la vista oral, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial salmantina, se juzga a una mujer, M.V.J.M., a su marido, R.L.J., y a otro hombre, G.A.J., por los delitos de asesinato, robo con violencia e incendio.

Los dos miembros del matrimonio, que fueron detenidos cuatro meses después en Madrid, son, además, los padres del joven fallecido en enero pasado en el barrio salmantino de El Tormes.

Durante el juicio, la mujer, M.V.J.M. ha reconocido haber participado en el asesinato de A.B.S., de 49 años, por una deuda de «entre 3.000 y 4.000 euros» por tráfico de drogas, aunque ha concretado que si llega a saber lo que va a para «no hubiera ido».

«Ocurrió así y ya está», ha añadido esta mujer, apodada como 'La Titi' a preguntas del fiscal, a pesar de no recordar ni la hora ni el día en el que ocurrió el asesinato porque «ha pasado ya mucho tiempo».

Por su parte, G.A.J., considerado por el Ministerio Fiscal como el autor material del asesinato cometido con más de dos docenas de puñaladas -según el informe forense-, también ha reconocido haberlas dado, «aunque no tantas como se ha dicho».

«Se me fue de las manos. La Amparo -la fallecida- no nos quería pagar y estaba drogado y se me fue la cabeza», ha relatado G.A.J., conocido como 'El Goyo'.

Además, ha añadido que ninguno de los tres que acudieron aquel 7 de marzo de 2017 a casa de A.B.S., conocida en ambientes policiales por traficar con droga, «iba con la idea de matarla», a pesar de que llevaba un cuchillo pequeño en el bolsillo «para buscar dinero» y que cuando no encontraron ni dinero ni droga incendiaron «la casa con un mechero, quemando un trapo encima de la ropa que estaba junto al cuerpo» y, posteriormente, huyeron del lugar.

A las puertas de la vivienda les esperaba R.L.J., el marido de 'La Titi', junto a su hijo de 10 años, quien ha reconocido que sabía que acudían allí a robar a A.B.S. aunque ha negado que fuera un asesinato premeditado: «Le juro que no sabía lo que iba a pasar», ha relatado al fiscal.

En su escrito de conclusiones provisionales, el representante del Ministerio Público pide 79 años para los tres acusados, quienes, según su texto, torturaron y mataron a la mujer en su vivienda de Pizarrales en marzo de 2017 y luego prendieron fuego a la casa, a los que les imputa los delitos de asesinato, robo con violencia e incendio.