Abstención del PSOE con el lobo para no enfrentarse ni al Gobierno ni al campo El PP acusa a los socialistas de ser «moqueta» de la ministra «radical»

Ni siquiera el poso de fondo en común en defensa de la ganadería propició ayer el voto unánime de los bloques que cada vez parecen más alejados y que sientan de un lado a los socios del Gobierno en Castilla y León, Partido Popular y Ciudadanos, y de otro, a los aliados a nivel nacional, PSOE y Podemos. Con una abstención, los partidos de izquierda evitaron a la vez ir en contra de las intenciones del Ejecutivo central de incluir al lobo en el lista de especies de especial protección e impedir así su caza incluso al norte del Duero, donde la directiva europea ampara que sea cinegético, y de paso tampoco ponerse de frente a las organizaciones agrarias, en pie de guerra contra esa iniciativa.

«No han tenido gallardía de decir que no van a votar a favor», recriminó el portavoz popular, Raúl de la Hoz, a la bancada socialista, en el debate más agrio de la mañana. «Es su cobardía. Eso sí, adornada del teatro al que nos tiene acostumbrados», recriminó De la Hoz a Ana Sánchez, quien en su airado discurso cargó más contra el PP y la Junta, a la que acusó de «matar más ganado que el lobo», que contra el planteamiento del Ministerio de Medio Ambiente, que eludió censurar de forma abierta. La posición del PSOE «es clara», incidió la socialista, quien defendió que están «con las comunidades del noroeste» en favor de una posición «consensuada, dialogada». «Los ganaderos cuentan con nosotros», incidió Ana Sánchez, quien acusó al PP de optar por «iniciativas torticeras que no ayudan» y reclamó «recuperar el consenso» al que, a su juicio, «no contribuyen» iniciativas como la debatida ayer.

«Asquerosamente ideológica»

Es «de vergüenza ajena» que el PSOE en Castilla y León no vote a favor de una iniciativa igual a la aprobada con el apoyo e incluso a propuesta de los socialistas en las otras tres comunidades -Galicia, Asturias y Cantabria- que junto con Castilla y León acaparan el 95% de los ejemplares de lobo ibérico de España y que reclama al Gobierno «cordura en la defensa de nuestros intereses». «¿Cómo son ustedes tan cobardes de amilanarse ante su ministra más radical sólo para no molestar?», inquirió el portavoz popular, quien recordó que la propuesta para convertir en no cinegético al lobo en todo el territorio nacional fue aprobada en una «votación ideológica» que contó con el rechazo de las autonomías que conviven con la mayor parte del canis lupus. «Por encima de la voluntad asquerosamente ideológica del Ministerio debe estar la defensa de los intereses de las comunidades», reclamó el popular, quien censuró que la pretensión del departamento de Teresa Ribera llegue de la mano de sus «aliados ecologistas radicales de moqueta».

«Ni les interesan los lobos ni los ganaderos», espetó Ana Sánchez, en contra de los argumentos del popular, quien defendió que es una iniciativa «en defensa de los castellano y leoneses, de la ganadería, del mundo rural y de un modo de vida». Y recriminó a la bancada socialista que con su «silencio cómplice están aquí única y exclusivamente para servir de moqueta a su ministra radical» y de votar a favor de la propuesta «para no incomodar al señorito Sánchez».

La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PP, Cs, UPL, Vox y Por Ávila y la abstención de PSOE y Podemos, que ni siquiera intervino para argumentar su posición. La propuesta exige al Gobierno que «desista» en la tramitación iniciada, reclama a la ministra Ribera «que se comprometa públicamente» a no adoptar decisiones sobre el estatus del lobo sin consenso previo y apunta que se podrá llegar a la vía judicial si el Ministerio sigue adelante.