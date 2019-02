Abril loco

Actualizado: 19/02/2019 08:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los pronósticos y encuestas (menos las del hooligan Tezanos) no se verificarán hasta la noche del 28A, no obstante existen hechos que pesarán en el ánimo del votante. En esta Comunidad, cuatro datos: a) los dos partidos mayoritarios afrontarán las candidaturas al Senado de forma diferente, las goleadas del PP sobre el PSOE en Castilla y León intentarán evitarlas los segundos; b) contará para el Congreso la marca de partido sobre el candidato, lo que puede favorecer a socialistas, Vox y Cs, si se recuperan del complejo de Colón y recuperan el centro con nitidez; c) las elecciones del 26M funcionarán con efecto pendular, de ahí que los barones regionales con expectativas pondrán menos intensidad en la campaña, con excepción de Tudanca que por seguidismo sanchista sacrificará al PSCL, con el disgusto de un equipo que mimaba las autonómicas; y d) venta de la marca España.

En los votantes pesarán las siguientes variables: a) en el militante socialista de siempre, la estaliniana purga de Sánchez con Soraya Rodríguez provocará bastantes abstenciones, a las que se sumarán las de las facciones depuradas, porque todo «el que no esté conmigo estará contra mí y será arrojado fuera de las listas»; b) el impacto de la incipiente corriente interna sorayista en el PP, que la ex, con muchos seguidores en estos lares, quiere formar para frenar la derechización de Casado, y el regreso o no a la campaña de Herrera desde su anticipada jubilación; la jibarización de Podemos, que llega con zancadillas entre partido, plataformas y corrientes (caladero de votos para PSOE); la presencia quasi permanente de un líder de Cs en la región (¿Garicano? ¿Arrimadas?) porque Rivera no puede bilocarse; el efecto Ortega Lara, si da el paso con Vox. Mucha volubilidad, donde la movilización es clave y la captación de los indecisos o trasvases (porque Sánchez no deja indiferente y a Casado se le ve verde), capital.