36 Aniversario del Estatuto de Autonomía: una fiesta sin anfitriona La dimisión de Clemente como presidenta de las Cortes marcará el acto conmemorativo

Llamada a ser la gran fiesta de despedida de la legislatura más compleja y plural de la historia autonómica de Castilla y León, la celebración hoy del 36 Aniversario del Estatuto de Autonomía estará marcada, sin embargo, por la dimisión de la que hasta el jueves por la mañana era la presidenta de las Cortes: Silvia Clemente. Un sorprendente adiós para propios y extraños que deja un vacío que «llenará» la jornada en la que se festeja la aprobación, el 25 de febrero de 1983, de la norma básica con la que Castilla y León nació como autonomía.

Este lunes tenía que ser el día del último discurso de Clemente como máxima responsable del Parlamento autonómico, en el que ha dejado su impronta y su sello personal en esta legislatura con seis partidos sentados en el hemiciclo y cinco grupos políticos que no han hecho sencilla su labor de «guardiana» del debate. Pero la exprocuradora segoviana no estará, ha dejado también su escaño en una Cámara en la que se sentaba desde 2003. En su ausencia, tendrá que ser el vicepresidente, en labor de presidente en funciones, quien se encargue de leer el discurso en el que se suelen poner en valor los logros de Castilla y León como autonomía, así como los retos por delante, sobre todo teniendo en cuenta el momento que el estado autonómico atraviesa al ser puesto en cuestión por diferentes voces.

Los ecos de la presencia, o más bien, la ausencia de Silvia Clemente a buen seguro marcarán una jornada de celebración con un poso de tristeza y amargor por su abrupta marcha. Y no sólo no será una sesión al uso como las de otras ocasiones cada vez que las Cortes se han vestido de largo en uno de los días grandes de Castilla y León.

Aunque no es norma escrita y en alguna otra ocasión también se ha saltado, en los últimos tiempos la celebración del Día del Estatuto estaba siempre acompañada por la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes. La más alta distinción con la que el Parlamento autonómico ha reconocido a personas o entidades por su contribución a Castilla y León. Sin embargo, en esta ocasión, no habrá distinguidos en el hemiciclo. Aunque también es cierto que esa suele ser una decisión adoptada con tiempo de antelación y Clemente no comunicó su dimisión hasta el pasado jueves.

Sin eventos paralelos

Tampoco jornada de puertas abiertas ni otros actos, con los que la hasta hace unos días presidenta de la Cámara se había volcado y había puesto especial interés en su afán de acercar el Parlamento a los ciudadanos.

Una jornada en cierto modo desangelada la que será la última gran celebración que reúna a sus señorías a poco más de un mes para que se disuelvan las Cortes con motivo de la convocatoria de las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Para muchos de los procuradores será, además, la de su despedida del hemiciclo, pues ya hay varios que, independientemente del resultado de las urnas, ya saben que no continuarán en el próximo mandatos.

Un día de celebración sin grandes eventos, más allá del acto institucional al que están invitados decenas de representantes de la sociedad política, civil, militar, eclesiástica... para festejar que Castilla y León cumple 36 años como autonomía. Lo hará por primera vez con el sillón de presidente vacante por la dimisión de su titular. No es inédito que el máximo responsable del Parlamento no esté ese día, aunque en otras ocasiones la ausencia ha estado motivada por razones de salud.

Una celebración, en principio, con menos fiesta y después de un 2018 en el que, aprovechando la conmemoración del 35 aniversario del Estatuto y el 40 cumpleaños de la Constitución Española, las celebraciones se extendieron a lo largo de todo el año.