«En 2020 queremos resaltar cómo el Musac ha ayudado a construir el actual contexto» La divulgación de su colección será el eje central de los programas del 15 aniversario de este centro, que sobrevive «muy fragilizado» a raíz de los recortes de personal y presupuestos desde la crisis

El Musac celebrará en 2020 su 15 aniversario; ¿en qué momento diría que se encuentra?

Teniendo en cuenta el marco en el que se encuentran todas las infraestructuras públicas de cultura en España desde la llegada de la crisis, digamos que hacemos muchos esfuerzos por intentar recuperar la normalidad, pero hay que ser conscientes de que todavía no nos han dado el alta, si se me permite la metáfora médica. Somos instituciones que estamos muy fragilizadas a raíz de los recortes de personal y presupuestos.

¿Y ha aprendido el museo a vivir en constantes vicisitudes económicas?

No nos queda otro remedio. Pero no solo le ocurre al Musac, ya que por desgracia es algo que pasa en toda España. No es que sea la forma correcta porque esto es un servicio público, pero no queda más remedio que trabajar en esta coyuntura gestionando el presupuesto de la mejor manera posible y que el personal sea lo más efectivo.

El arte de la propia colección y el realizado en Castilla y León serán los absolutos protagonistas de la programación del 15 aniversario. ¿Por qué se decidió así?

He considerado que esta institución tenía dos elementos muy fuertes: por un lado, su propia colección, que últimamente no la hemos enseñado, y luego otro aspecto que debía ser resaltado es cómo el museo se relaciona y es parte fundamental para reconocer el contexto en el que estamos y ayudar a construirlo.

El programa incluye una gira con sus obras en vídeo. ¿En qué consistirá y donde se podrán ver?

El objetivo es que se vea que efectivamente el Musac es la infraestructura de arte contemporáneo de Castilla y León. La colección de vídeo, que es un porcentaje importante de la obra que tenemos aquí, será fácil de mover y tendrá acogida. Empezaremos en abril e irá por todas las provincias.

¿La celebración del aniversario se extenderá más allá de su programa expositivo?

Sí, efectivamente. Vamos a tener durante el mes de abril una programación excepcional, no sólo de exposiciones sino de música y de artes en vivo para celebrar la efemérides.

Precisamente, la música y el cine han ido ganando espacio en la programación del Musac. ¿Hoy no se puede entender un museo de arte contemporáneo sin la interrelación de todas las disciplinas artísticas?

Creo que el arte contemporáneo es muy poroso. Hay una influencia muy grande entre campos muy diversos del mundo de la cultura y para tener una dimensión más completa del acontecer artístico y cultural de nuestra época es necesario abrirse a disciplinas muy diversas. Por ejemplo, en el Musac hemos hecho un esfuerzo muy grande por hacer exposiciones de pintura expandida o poesía visual para recalcar la relación del arte con la escritura, pero también proyectos relacionados con la arquitectura y la música, no sólo entendida como una actuación en directo, sino en relación con los montajes.

En los últimos años han entrado en el museo temas como la despoblación, el medio rural, la ecología... ¿Qué papel debe jugar el arte contemporáneo ante estos problemas?

Desde que estoy aquí he entendido que la presencia del territorio era una distinción muy concreta de esta Comunidad. En 2014 hicimos una exposición con el sector primario como protagonista y desde entonces no hemos dejado de atender cuestiones relacionadas con el entorno rural y la cultura tradicional. Es fundamental para el museo porque pensamos, primero, que es una realidad que define muy bien a Castilla y León, y por otro lado, que el museo debe ofrecer herramientas para visibilizar y repensar nuestras relaciones con el territorio, horizontes utópicos desde los cuales poder actuar.

«Vamos a hacer un gran esfuerzo para tener mucha presencia en Castilla y León»

¿Tendrá el Musac presencia internacional este 2020?

Probablemente no. Vamos a hacer un gran esfuerzo para tener mucha presencia en Castilla y León, y con los mimbres que tenemos no podemos hacer más cestos más allá de los préstamos que hagamos, ya que la colección es muy demandada.

¿Ha aumentado el Musac el número de visitantes este 2019?

Creo que no; nos quedaremos igual -el año pasado tuvo alrededor de 64.000-. Llevamos con el mismo presupuesto desde hace ya ni me acuerdo y la última subida fue de un uno por ciento. No se puede hacer más con lo mismo porque no es lo mismo. Tener el mismo presupuesto no implica que puedas hacer las cosas porque la vida sube.

El pasado verano hubo un cambio de Gobierno en Castilla y León, un nuevo Ejecutivo de coalición en el que la Consejería de Cultura quedó en manos de Ciudadanos. ¿Les ha podido trasladar ya sus inquietudes?

Hemos tenido contactos pero todavía no he notado ningún cambio.