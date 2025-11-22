Suscribete a
Abascal defiende el rechazo de Vox a los presupuestos de la Junta de Castilla y León

El líder de la formación pasa por Salamanca sin marcar candidato de cara a las elecciones autonómicas

Abascal defiende su plantón a los Reyes: «Quien quiera consenso por el consenso que se vaya a un spa o una sauna»

Santiago Abascal, este sábado en Salamanca, flanqueado por Carlos Pollán y David Hierro
Isabel Jimeno

Flanqueado por los dos máximos cargos de Vox en Castilla y León –Carlos Pollán, presidente de las Cortes, y David Hierro, portavoz de Vox en el Parlamento–, el líder de la formación, Santiago Abascal, llegaba este sábado a Salamanca en el descuento hacia ... las elecciones autonómicas, sin dar pistas –al menos de cara a la galería– de quién será su elegido para esa cita con las urnas. En principio, a menos de cuatro meses vistas, con el 15 de marzo de 2026 como fecha tope, y el descuento activado cuando está a punto de cerrarse el actual periodo de sesiones y ya el próximo año ni hay tiempo para reanudar la actividad parlamentaria.

