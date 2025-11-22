Suscribete a
ABC Premium

Abascal defiende su plantón a los Reyes: «Quien quiera consenso por el consenso que se vaya a un spa o una sauna»

El líder de Vox muestra su disposición a acordar con el PP, con condiciones: «Un segundo después de que rompa todos los acuerdos con el PSOE»

Mañueco mira a marzo tras caer los Presupuestos: «Ni PSOE ni Vox nos van a parar»

Abascal, este sábado en el acto de Vox en Salamanca
Abascal, este sábado en el acto de Vox en Salamanca ICAL
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Plaza de los Bandos a rebosar en el centro de Salamanca y muchos jóvenes desafiando a la gélida mañana para arropar a Santiago Abascal, que llega a la capital charra con un discurso en clave muy nacional y en el que no hacía ni ... un guiño ni apuntada la mínima dirección sobre quién será el candidato de Vox a las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo, después de que a quien eligió para la cita de 2022, Juan García-Gallardo, se marchase.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app