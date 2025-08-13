Más de 7.000 evacuados en el incendio que afecta a Zamora y León

El fuego que se originó el pasado domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) sigue arrasando tierra tanto por esa misma provincia como por la de León, a la que saltó el lunes por la zona de Castrocalbón, en la comarca leonesa de Valdería. Este miércoles el número de desplazados por este gran incendio aumentaría por encima de los 7.000, al forzar la evolución de las llamas a evacuar a otras 1.300 personas pertenecientes a cuatro nuevas localidades que podrían verse afectadas.

Así, se estarían movilizando los vecinos de Fresno de la Valduerna, donde había 683 personas, Castrotierra de la Valduerna (186), Valle de la Valduerna (82) y Palacios de la Valduerna (353). Por ahora, irán a La Bañeza, donde Cruz Roja todavía tiene camas disponibles en los cuatro albergues habilitados.

Estas personas se sumarán a las más de 6.000 desalojadas anteriormente en una treintena de poblaciones entre el triángulo formado por el río Órbigo y la carretera de La Bañeza a Nogarejas.

Además, el ascenso del incendio forestal de Anllares del Sil al nivel 2 del IGR del incendio de Anllares del Sil, dentro del término municipal de Páramo del Sil (El Bierzo), ha obligado también a organizar el desalojo de los 25 habitantes de la localidad de Valdeprado.