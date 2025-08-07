Más de 500 niños y jóvenes de 18 municipios participan en 'Olimpiadas CyL Digital' de la Junta La acción se extenderá hasta el próximo 28 de agosto y se centra en el aprendizaje en diseño digital, programación creativa o impresión 3D y juegos deportivos interactivos

Más de 500 niños y jóvenes, con edades comprendidas entre los 7 y 16 años, de 18 municipios de la Comunidad se formarán en tecnología y robótica a través de las 'Olimpiadas CyL Digital' de la Junta. Una acción que se extenderá hasta el próximo 28 de agosto y se centra en el aprendizaje en diseño digital, programación creativa o impresión 3D y juegos deportivos interactivos.

Las 'Olimpiadas' se desarrollan dentro del programa 'CyL Digital', iniciativa abierta a toda la ciudadanía para integrar a todos los castellanos y leoneses en las nuevas tecnologías y en su uso en la vida cotidiana. Por ello, una de las actividades principales es la formación en competencias digitales, especialmente aquellos que viven en el medio rural, con el objetivo de reducir la brecha digital y luchar contra la despoblación.

La localidad palentina de Cevico de la Torre es una de las que acoge la acción, donde la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Blanco, ha conocido de primera mano su funcionamiento, donde ha puesto en valor la labor de familiarización con las nuevas tecnologías y lenguajes entre los más pequeños, informa Ical.

Blanco ha conversado y se ha integrado como una participante más con la veintena de niños y jóvenes que asisten a la acción en Cevico de la Torre, donde cada olimpiada se celebra en dos mañanas y dura un total de diez horas. Así, ha enumerado que estas 'Olimpiadas CyL' llevan a cabo actividades de desarrollo de aplicaciones, de impresiones 3D o de acercamiento al manejo de robots, quien ensalzó la apuesta por el medio rural con el fin de «generar oportunidades en esta tierra», al ser unos de los principales objetivos del Gobierno autonómico y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

Esta pretensión busca facilitar el acceso a la tecnología en «igualdad de oportunidades», independientemente del lugar en el que residan los ciudadanos, ya que la juventud rural «no puede quedarse atrás en la revolución digital», dado que la tecnología es una «herramienta para generar cohesión territorial y desarrollo local», ha apostillado.

En su visita, la vicepresidenta ha agradecido al Ayuntamiento de la localidad y al resto en los que ha tenido y va a tener lugar el evento por acoger esta iniciativa, al manifestar que se trata de una «experiencia enriquecedora para el futuro de los jóvenes» que viven en el medio rural. Ha afirmado que es una manera de motivar el interés por las disciplinas 'Stem' -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas- y por las profesiones con más futuro.

Noticia Relacionada Camino hacia la inserción Isabel Jimeno Los itinerarios prelaborales para 2.800 personas de colectivos vulnerables rozan los 200 tras un aumento del presupuesto del 23%, casi 3,5 millones

Programa 'CyL Digital'

Actualmente, más de 130.000 personas participan en actividades presenciales y otras 68.000 online en el Programa 'CyL Digital', donde la Junta ha desplegado una importante infraestructura integrada por los nueve 'Espacios CyL Digital' en las capitales de provincia y los 332 centros asociados ubicados en municipios de la Comunidad, aulas informáticas que gestionan los ayuntamientos y asociaciones en las que se imparte formación digital.

En la localidad palentina de Cevico de la Torre hay un centro con cinco ordenadores cedidos por la Junta. Además, se han puesto en marcha cinco aulas móviles dotadas con equipamiento tecnológico para llevar todos estos servicios a aquellas localidades en las que no hay espacio físico permanente.

En el periodo 2023-2026, la Junta está realizando una inversión de 14,3 millones de euros, mediante los cuales se van a adquirir 2.000 ordenadores para equipar centros asociados, poner en marcha otras cinco aulas móviles y contratar 62 nuevos formadores, además de sufragar el desarrollo de los cursos.