Más de 4.000 raciones en la Alubiada de La Bañeza, que celebra su XXII Feria Agroalimentaria

La Bañeza ha celebrado este domingo el momento cumbre de su XXII Feria Agroalimentaria, la gran Alubiada en la que había calculado que se repartirían más de 4.000 raciones de este plato. Con cincuenta expositores, la cita de la localidad leonesa, que implica en su organización a más de 250 personas, entre ellas, más de 15 cocineros y 60 colaboradores, además de asociaciones y empresas privadas, ha ampliado así el tamaño del encuentro de este año, brindando un plan de fin de semana a multitud de vecinos y visitantes.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, no se ha perdido la ocasión: «Castilla y León no se entiende sin legumbre de calidad», ha remarcado durante su visita, para llamar a consumir estos productos. «Somos los máximos embajadores y modelo a seguir por otras comunidades autónomas. No van a encontrar en el mercado ningún producto mejor», ha asegurado.

En su intervención también ha hecho referencia a la «tremenda riqueza agropecuaria de la localidad y la comarca» y ha recordado el origen medieval de su intensa actividad comercial de productos «que destacan por su calidad, además de por ser capaces de mantener sabores ligados a la tradición más ancestral» y en la que las legumbres juegan un papel relevante.

La consejera ha realzado que la Comunidad encabeza la producción de leguminosas y acapara el 40 por ciento de la superficie cultivada en toda España, con 164.000 hectáreas que en 2024 alcanzaron las 204.000 recogidas. De esta superficie, en el caso concreto de las alubias la provincia leonesa aportó 5.873 hectáreas, creciendo en 542. Con la cosecha a punto de finalizar, la producción de esta campaña superará las 14.600 toneladas , con un rendimiento de unos 2.500 kilogramos por hectárea.

Castilla y León, que cuenta con cinco de las once indicaciones geográficas protegidas que existen en todo el país para este producto, además de tres marcas de garantía, produce más de 1.300 toneladas al año de legumbres de calidad, de las que unas 250 toneladas corresponden a la IGP Alubia de la Bañeza, recoge Ical.

La consejera ha aludido al compromiso de la Junta con la promoción de las figuras de calidad y ha puesto como ejemplo la reciente aprobación de una partida de tres millones de euros para los próximos tres años destinados a la financiación de todas las denominaciones de origen de calidad de Castilla y León. Junto a ello, la Consejería es el principal patrocinador del concurso nacional 'Destapa las legumbres', que a principios de 2026 celebrará su tercera edición.

«Esperanza» tras los fuegos

La consejera también ha tenido unas palabras de recuerdo para «todos los que han sufrido los incendios y sus familiares. El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha tenido en su intervención un recuerdo expreso para los dos voluntarios fallecidos en los incendios del pasado mes de agosto y ha querido también hacer un llamamiento a la unidad para mirar la futuro. «Quisiera que esta Alubiada fuera el momento de inflexión, de mirar hacia adelante, unidos, con actitud positiva y siempre pensando en el futuro», ha remarcado. El regidor también ha destacado el esfuerzo de agricultores, comercializadores y transformadores de producto.

Luis Javier Adiego Marqués, participante activo desde el inicio de la cita en su preparación, fue designado Alubiero Mayor de la presente edición. El alcalde le ha descrito como «el producto típico de esta tierra». «Gente con ganas de vivir, que sueña, que aunque marche, siempre lleva en su corazón nuestra ciudad y sueña con volver y hacerla grande», ha elogiado.

El galardonado ha expresado el «honor» por un reconocimiento que quiso hacer extensivo a todas las personas que trabajan para hacer posible una celebración que «sabe a tradición, a tierra y a orgullo bañezano».

«Venimos de unos días muy duros, con incendios que han asolado nuestra tierra con tan trágicas consecuencias. Esta celebración es una prueba de que La Bañeza y sus gentes sabemos levantarnos y seguir adelante con fuerza y esperanza», ha deseado.