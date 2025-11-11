Más de 400 profesionales sanitarios muestran interés por dar clase en Medicina de la UBU

La Junta mejorará la financiación a las cuatro universidades públicas de la comunidad y dispondrá la cantidad necesaria para implantar el grado de Medicina en las de León y Burgos, aunque no se aprueben los presupuestos para el año que viene. Así lo aseguró ... el presidente del Gobierno Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, tras una reunión con el rector de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García Pérez.

No obstante, Fernández Mañueco reconoció que sería más fácil contar con esa dotación económica si se aprueban los presupuestos, por lo que pidió a todos los grupos de la oposición, especialmente al PSOE y a Vox «altura de miras y que dejen la pinza política y piensen en las personas de Castilla y León por encima de los intereses de sus partidos».

El presidente de la Junta aseguró que ha dado instrucciones a la consejera de Educación, Rocío Lucas, para que aumente la dotación económica para las universidades, que ya ha crecido un 27 por ciento desde que es presidente, hasta llegar a los 100 millones de euros anuales, aunque le hubiera gustado que la nueva ley de universidades aprobada por el Gobierno de España «hubiera venido con la financiación adecuada».

Fernández Mañueco insistió en que el compromiso de la Junta de Castilla y León se traducirá en el acompañamiento a la universidad en las necesidades de infraestructuras y profesorado que tenga para poder arrancar en el próximo curso los el primer curso del grado de Medicina.

El rector, José Miguel García Pérez, aclaró que ya se ha remitido la memoria para el nuevo grado a la agencia de acreditación, que esperan que responda en diciembre de este año. «Suele plantear alguna mejora sobre lo contenido en las memorias de este tipo, pero habrá tiempo suficiente para hacerlo en un par de meses», aclaró.

Noticia Relacionada Avanza la implantación de Medicina en León: la Agencia de Calidad de Castilla y León aprobará el grado en diciembre Henar Díaz El presidente de la Junta se reúne con la rectora de la ULE, Nuria González, para seguir trabajando en esta titulación, que se impartirá en el curso 2025-2026

En cuanto a la sede para comenzar a impartir las clases presenciales, García Pérez indicó que ya se está redactando el proyecto para ocupar cuatro plantas del antiguo hospital Divino Valles y dotar al centro de una nueva entrada lateral. De hecho, Mañueco adelantó su intención de revisar el proyecto de un vial que conecte el Divino Valles con el Hospital Universitario de Burgos, que ya se contemplaba en el proyecto del Hospital Universitario pero no se llegó a ejecutar. Apuntó también que el nuevo grado tendrá un alto nivel de profesorado porque más de 400 profesionales sanitarios han mostrado su interés en impartir docencia en esta titulación, según una encuesta realizada por el Colegio de Médicos de Burgos.