Escucha las noticias de este viernes 7 de noviembre

Más de 2.000 palentinos se concentran contra las pantallas acústicas y exigen a Adif el soterramiento de las vías

La protesta vecinal han estado representantes de todas las formaciones políticas en el Ayuntamiento, incluida su alcaldesa, la socialista Miriam Andrés

La alcaldesa de Palencia, sobre Puente: «Cuando se llega a los despachos ministeriales se pisa poco la calle»

Vecinos protestan por las pantallas acústicas instaladas por Adif en Palencia ICAL

ABC

Palencia

Más de 2.000 personas se congregaron este jueves en Palencia en una manifestación que partió del Parque de Los Jardinillos y culminó frente a la Subdelegación del Gobierno para protestar contra las obras ferroviarias impulsadas por Adif.

Los asistentes, organizados por la Federación ... de Asociaciones de Vecinos de Palencia, denunciaron la instalación de pantallas acústicas de hasta 7,5 metros de altura, la eliminación de aceras en pasos sobreelevados y el avance de proyectos como el 'Salto del Carnero' en la zona norte, que consideran «ilegales y perjudiciales» para la estética, la accesibilidad y la unidad urbana. Una concentración en la que tampoco faltaron los representantes de todas las formaciones políticas en el ayuntamiento de la capital.

