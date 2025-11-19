Suscribete a
El 18,5% de las llamadas al teléfono de la infancia son sobre conductas suicidas y autolíticas

Las consultas al número gestionado por Anar se disparan hasta las 80.000

Salud mental en las aulas: el cole que quiere «enseñar a vivir»

La consejera de Familia, este miércoles en Valladolid en una jornada del Foro de Participación de la Infancia
Miriam Antolín

Valladolid

Las llamadas al teléfono de atención a la infancia y la adolescencia se han disparado un 143 por ciento en los últimos cuatro años en Castilla y León. De las casi 33.000 registradas en 2022 por el servicio de la Junta, que gestiona la ... Fundación Anar, se ha llegado a cerca de 80.000 en 2024, según ha dado a conocer este miércoles la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, antes de participar en una jornada del Foro de la Infancia en la Comunidad, celebrada en Valladolid. De todas las consultas realizadas en el ejercicio pasado, el 18,5 por ciento tuvieron que ver con problemas de la conducta suicida o autolítica.

