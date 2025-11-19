El 18,5% de las llamadas al teléfono de la infancia son sobre conductas suicidas y autolíticas

Las llamadas al teléfono de atención a la infancia y la adolescencia se han disparado un 143 por ciento en los últimos cuatro años en Castilla y León. De las casi 33.000 registradas en 2022 por el servicio de la Junta, que gestiona la ... Fundación Anar, se ha llegado a cerca de 80.000 en 2024, según ha dado a conocer este miércoles la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, antes de participar en una jornada del Foro de la Infancia en la Comunidad, celebrada en Valladolid. De todas las consultas realizadas en el ejercicio pasado, el 18,5 por ciento tuvieron que ver con problemas de la conducta suicida o autolítica.

Casi la mitad de las peticiones –el 47,3 por ciento– de ayuda o información estaban relacionadas con violencia contra los menores. Ya sea de carácter físico o psicológico o «porque se sienten agredidos», ha explicado. Además, la consejera ha asegurado que la franja de edad que más utiliza el servicio es la que está entre los 12 y los 17 años, con el 87,7 por ciento de las llamadas. Dentro de esa horquilla, destaca la de los 16 a 17, con más de un tercio de las consultas. Se trata de un teléfono que pueden marcar tanto los niños y adolescentes en busca de apoyo o datos de su interés, como adultos para interesarse por asuntos que afecten a los menores, ha detallado Blanco.

Una guía elaborada por jóvenes para ayudar «emocionalmente» a los niños El Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Castilla y León presentó ayer en Valladolid una nueva guía elaborada por ese organismo que representa a los más de 310.000 menores de 18 años de la Comunidad. Se trata de un documento que agrupa «todos los recursos de apoyo» dirigidos a este colectivo que existen en las nueve provincias. «Ha sido elaborado por ellos mismos», señaló la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, por lo que cuenta con un lenguaje «claro y sencillo». Explica el conjunto de recursos dirigidos a ayudar «emocionalmente» a todos los niños de la Comunidad, según informó la Consejería. Tiene en cuenta los apoyos de este tipo puestos en marcha por la Junta y otras entidades que pueden «atenderles o resolver dudas».

«Estamos ahí para ayudarles», ha indicado. En ese sentido, ha explicado que del total de llamadas atendidas el pasado ejercicio, 845 dieron lugar a una valoración psicológica para determinar si era necesaria alguna intervención o derivación a otro tipo de profesionales. Hace cuatro años ese dato fue 232, ha añadido la también vicepresidenta de la Junta antes de intervenir en el encuentro con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebra este jueves.

El teléfono es una de las «herramientas» para «ayudar a menores y familias», ha dicho, entre un «amplio» abanico de recursos. La jornada se centraba en la temática de salud mental, un asunto que le «preocupa mucho» tanto a la administración pública como a los progenitores, ha indicado. Al respecto, ha añadido que en 2023 se puso en marcha junto a las consejerías de Educación y Sanidad y otras entidades la red de alerta para detectar las «situaciones más complicadas y delicadas», como la conducta suicida, y «poder intervenir» a tiempo.

Las pantallas

Se ha referido, además, a 'Pausa y Reconecta', otro de los programas lanzados por su departamento y dirigido a los menores para prevenir el consumo problemático de pantallas. «Se usan herramientas que ellos mismos manejan», ha señalado Isabel Blanco. De esa forma, 'influencers' o 'youtubers' lanzan a través de las redes sociales mensajes a los más jóvenes advirtiendo de los riesgos del uso abusivo de teléfonos móviles o videojuegos. Se trata de que «pausen las pantallas y reconecten con la vida, los amigos, la familia...», ha considerado la vicepresidenta de la Junta. Desde su inicio, se han puesto en marcha 16 actuaciones presenciales en las que han participado más de 3.000 niños y adolescentes. «A través de redes sociales se ha llegado a las 2,3 millones de interacciones en las distintas publicaciones que se han ido colgando», ha cifrado. También la Red de Protección a las Familias asistió a 11.000 menores en «situación de desprotección» o que ha sido necesario «tutelar», ha agregado.

La atención a niños y adolescentes es una de las «prioridades» del Gobierno autonómico, ha indicado. «Es importante que se sientan atendidos, cuidados y protegidos», ha subrayado Isabel Blanco. También que «sepan que las administraciones públicas están a su disposición para llegar donde ellos o sus familias no pueden llegar con un abanico grande de recursos», ha añadido.

Darles voz

«Queremos seguir escuchándoles y dar voz y participación a los menores», ha manifestado. Así, el objetivo es que, por ejemplo, «puedan opinar sobre los diferentes textos legales, que nos trasladen sus inquietudes y que se sientan escuchados», ha dicho.

En esa labor es clave el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad, que es altavoz de los más de 310.000 menores de 18 años que residen en Castilla y León. A ellos les ha trasladado la consejera el compromiso de «seguir trabajando» para afrontar los «grandes retos» a los que se enfrenta este colectivo y «mejorar su calidad de vida», según ha informado el departamento de Isabel Blanco en un comunicado. En esa línea, ha subrayado que el proyecto de presupuestos para 2026 de la Comunidad incluye partidas de hasta 81 millones para la «protección y defensa de la infancia».