Más de 1.300 personas protestan en Palencia contra las obras del AVE a Cantabria

La manifestación ha contado con la presencia de la alcaldesa socialista de la ciudad, Miriam Andrés

El Ayuntamiento lleva a la Fiscalía las obras del AVE

La manifestación de este sábado en la capital palentina Ep

Palencia

Más de 1.300 personas, según datos de la Policía Nacional, han secundado este sábado la concentración convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia (FAVPA) para mostrar su rechazo a los planes de ADIF sobre las obras de alta velocidad a Cantabria ... , por el soterramiento y contra las pantallas acústicas.

