Más de 1.300 personas protestan en Palencia contra las obras del AVE a Cantabria

Más de 1.300 personas, según datos de la Policía Nacional, han secundado este sábado la concentración convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia (FAVPA) para mostrar su rechazo a los planes de ADIF sobre las obras de alta velocidad a Cantabria ... , por el soterramiento y contra las pantallas acústicas.

Los participantes se han concentrado en la Plaza Mayor para recorrer después el camino la estación de ferrocarril y, de allí, hasta la subdelegación del Gobierno.

Los manifestantes han reiterado las críticas a ADIF, al ministro de Transportes, Óscar Puente, y también a la Junta de Castilla y León a los que han acusado de no posicionarse a favor de los palentinos.

En la marcha han participado representantes de todos los grupos políticos municipales y del equipo de Gobierno con la alcaldesa, Miriam Andrés, a la cabeza, informa Ep.

Los representantes de las diferentes asociaciones vecinales y de los vecinos del Camino Viejo de Husillos han tomado la palabra al final de la manifestación para insistir en sus reivindicaciones: «El rechazo a la pretensión de ADIF de partir la ciudad en dos, el derecho de Palencia a ser una ciudad urbanizada, unida y no degradada», han apuntado antes de exigir soluciones diferentes a las pantallas acústicas y apoyar el soterramiento «por ser un derecho adquirido», han concluido.