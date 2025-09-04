Zincaman y el Ayuntamiento de Illescas promueven la inserción laboral en personas menores de 30 años

Fomentar la empleabilidad del alumnado del proyecto 'Regeneración urbana de zonas industriales' (RUZI) ha sido el objetivo principal del encuentro celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Illescas.

RUZI es un programa puesto en marcha por la Asociación Regional de Zonas Industriales (Zincaman) con la colaboración del Ayuntamiento de Illescas para promover la formación y empleo de 8 jóvenes menores de 30 años que han estado realizando labores de mantenimiento en los polígonos industriales Plataforma Central Iberum y Logística y Multimodal.

El acto ha contado con la intervención de José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas; Antonio Cifuentes, director del proyecto RUZI de Zincaman por Toledo; y Miguel Ángel Iniesta, director provincial del SEPE en Toledo.

Durante esta jornada, centrada en la mejora de habilidades para favorecer la inserción laboral, han asistido representantes de las empresas: Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Plataforma Central Iberum, ISOGESTIÓN, Grupo SIFU, FiveCLM y Talent Tools, que han compartido sus servicios y trayectoria con el alumnado.

El proyecto RUZI aglutina a un total de 48 personas en seis localidades de Castilla-La Mancha: Albacete, Tarazona de la Mancha, Tarancón, Herencia, Illescas y Motilla del Palancar.

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, ha mostrado «satisfacción porque Illescas sea una de las localidades que hayan acogido, una vez más, este programa de formación y de empleo que contribuye a mejorar la empleabilidad la población joven». Ha dado las gracias a todas las personas, instituciones y empresas que han colaborado en hacerlo posible, en especial, al alumnado al que le desea que «esta oportunidad sirva para conseguir un empleo en fechas próximas».

El programa cuenta con un presupuesto de 1.279.988 euros y está financiado por los fondos europeos NextGenerationEU con la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.