La web de ABC Toledo y Castilla-La Mancha, líder en julio con 1,8 millones de usuarios y 4 millones de páginas vistas

Al margen de la época del coronavirus, en la que se disparó la audiencia a través de internet, las páginas web de ABC Toledo y Castilla-La Mancha batieron en julio su récord de usuarios únicos y de páginas vistas, superando el alcanzado en agosto de 2024. Así, ambas ediciones sumaron más de 1,8 millones de usuarios únicos y rozaron los cuatro millones de páginas vistas, frente a los 1,7 millones de usuarios y 3,3 millones de páginas vistas de hace un año.

Estos datos colocan a ABC en los puestos de cabeza de los medios digitales que se editan en Castilla-La Mancha, reforzando su apuesta por el canal informativo digital. Los registros corresponden al sistema de control interno Marfeel, que utiliza ABC y otros medios nacionales.

Si en agosto del año pasado el récord de audiencia estuvo marcado por el trágico crimen de un niño ocurrido en la localidad de Mocejón, en cambio el nuevo techo de julio se sustentó en noticias de corte político. La más leída, con 408.000 usuarios únicos, fue la denuncia del PSOE de Villarrobledo de que el segundo teniente de alcalde del PP se presentaba a una oposición a conserje. La segunda más consultada, con 219.000 lectores, llevaba por título «El PSOE de Castilla-La Mancha pide a Ferraz que abra una investigación interna para que se sepa quién filtró la bronca entre Puente y Page». También tuvieron amplia repercusión la información sobre la bajada repentina del caudal del Tajo, con 120.000 visitas, y la denuncia de Paco Núñez sobre la deriva del PSOE regional, leída por 106.000 usuarios.

Crecimiento en redes sociales

En comparación con otros medios, hay que precisar que el sistema OJD recoge las audiencias de la mayoría de los digitales de Castilla-La Mancha, aunque no incluye a ABC ni a otros de ámbito nacional como El País o El Mundo. En cualquier caso, los datos de OJD correspondientes a julio sitúan en primer lugar a El Español–El Digital Castilla-La Mancha, con 1.370.000 usuarios únicos, seguido por El Diario.es–Castilla-La Mancha (687.942), CMMedia (659.799), El Digital de Albacete (632.889) y Lanza Digital (552.075). Todos ellos por debajo de ABC Toledo.

El crecimiento en lectores de las páginas web de ABC Toledo y ABC Castilla-La mancha viene acompañado de un crecimiento exponencial del periódico en sus redes sociales, especialmente en el canal de Instagram. En los últimos 30 días, las visualizaciones han llegado a los dos millones, En un mes, el número de seguidores se ha incrementado en 759 personas, que vienen a sumarse a la comunidad digital de ABC.