Vuelta al cole en Castilla-La Mancha: ¿Promesas cumplidas o «instalaciones indignas»?

Este 8 de septiembre es un día marcado en rojo en el calendario de los responsables de las redes sociales de políticos como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el líder de la oposición, el 'popular' Paco Núñez; y es que miles de familias han regresado de las vacaciones para reencontrarse en la puerta de los colegios.

Desear una feliz vuelta al cole se ha convertido en los últimos años en costumbre, es ya como desear una felices fiestas en Navidad o dar el pésame en un funeral, no se concibe el regreso a las aulas sin el mensaje político.

Emiliano García-Page en 'X' ha publicado un vídeo con los hitos del Gobierno de Castilla-La Mancha para «aliviar el gasto de las familias» como el Banco de Libros o la gratuidad de la primera matrícula para más de 5.000 universitarios de la Universidad regional y de la Universidad de Alcalá de Henares en el campus de Guadalajara, además de la gratuidad de la Educación Infantil 2-3 años y las ayudas para el comedor escolar.

Quiero desear a toda la comunidad educativa el mejor inicio de curso.

No olvidemos nunca que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y sociedades.



Este mes de septiembre #CLM es noticia por las medidas que hemos tomado para aliviar el gasto de las… pic.twitter.com/IJgfPkA8iQ — Emiliano García-Page (@garciapage) September 8, 2025

El mensaje del presidente autonómico se dirige a «a toda la comunidad educativa» a la que desea «el mejor inicio de curso», para afirmar que la educación «es la herramienta más poderosa para transformar vidas y sociedades».

Por su parte, el presidente del Partido Popular en la región, Paco Núñez, opta por la crítica directa: «Habrá demasiados alumnos en instalaciones indignas, sin que el Gobierno de Page evite imágenes vergonzosas, y en el que la Junta ha vuelto a ignorar las necesidades y reivindicaciones del profesorado, a pesar de nuestras peticiones«.

Antes de desear feliz inicio de curso, el dirigente 'popular' señala en 'X' que el Gobierno de la región es «el desgobierno del PSOE» y denuncia «su poca preocupación por el futuro de nuestra tierra».

👩🏻‍🏫🎒✏️ Este lunes arranca en buena parte de la región el Curso Escolar 25/26. Un curso en el que, de nuevo, habrá demasiados alumnos en instalaciones indignas, sin que el Gobierno de Page evite imágenes vergonzosas, y en el que la Junta ha vuelto a ignorar las necesidades y… — Paco Núñez (@paconunez_) September 8, 2025

«Deseo lo mejor a toda la comunidad docente de Castilla-La Mancha, sin olvidar a las familias, niños y niñas, para los que se inicia una etapa importante en el año«, añade el dirigente del PP.