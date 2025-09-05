VOX tilda de «inaceptable» que un diputado del PSOE compare en las Cortes de Castilla-La Mancha el velo islámico con el hábito de las monjas

El Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha calificado de «muy graves, ofensivas e inaceptables» las palabras del diputado regional socialista José Antonio Contreras, quien en sede parlamentaria llegó a equiparar el velo islámico con los hábitos de las monjas, instando a los diputados de VOX a «ir a las puertas de los conventos a protestar».

Desde VOX consideran que estas declaraciones suponen «una intolerable falta de respeto» y han exigido al parlamentario socialista que rectifique y pida perdón a la comunidad católica por lo que califican de «lamentable comparación».

El grupo parlamentario ha defendido que no existe ninguna imposición en el uso del hábito religioso dentro de la Iglesia católica. «No conocemos a ningún padre católico que obligue a su hija de 12 años a hacerse monja. Ni la ley, ni la familia, ni la comunidad católica obligan a llevar hábito. Muy al contrario, el hábito religioso es la consecuencia de una decisión libre, madura y profundamente reflexionada. Se adopta voluntariamente tras un proceso de discernimiento y siempre puede dejarse si la mujer decide abandonar la vida monástica», han explicado.

Por el contrario, han señalado que el velo islámico en muchos países es una imposición. «El velo islámico impuesto es un método de control social, no llevarlo conlleva multas, castigos, violencia familiar o el rechazo social, y además, las mujeres no pueden dejar de llevarlo a lo largo de su vida sin sufrir graves consecuencias».

VOX ha subrayado que «la diferencia esencial es la libertad frente a la imposición», en referencia a la comparación realizada por el diputado socialista.

«Insulto a la comunidad católica»

La formación ha acusado al PSOE de haber «traspasado todos los límites» y de haber perdido «el sentido común» al «atacar la tradición cristiana y la vida religiosa cristiana» con lo que consideran una equiparación inaceptable.

Según los diputados de VOX, «comparar una de las mayores opresiones que sufren las mujeres en el mundo islámico con la libertad de la vocación religiosa cristiana» constituye un insulto a la comunidad católica y a las mujeres que libremente deciden dedicar su vida a la vida monástica.