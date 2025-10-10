Vox reclama ayudas directas y bonificaciones fiscales para garantizar el futuro de la artesanía en Castilla-La Mancha

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha visitado este viernes la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), donde ha puesto en valor el trabajo de los artesanos de la región y ha reclamado ayudas ... directas y bonificaciones fiscales para garantizar la continuidad de los oficios tradicionales.

Durante su recorrido por los distintos expositores, Moreno ha subrayado que «la artesanía forma parte esencial de la identidad y del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, pero necesita apoyo real por parte de las administraciones». El dirigente de Vox ha lamentado que muchos profesionales del sector «se enfrentan a una carga fiscal excesiva y a una falta de relevo generacional que pone en riesgo la pervivencia de sus talleres».

En este sentido, el líder de Vox en la región ha defendido la necesidad de implementar medidas que incentiven el emprendimiento artesanal, entre ellas «reducciones fiscales, bonificaciones en las cuotas de autónomos y programas de formación y transmisión de conocimientos entre maestros artesanos y jóvenes interesados en aprender el oficio».

Moreno ha recalcado que su grupo parlamentario seguirá defendiendo en las Cortes de Castilla-La Mancha políticas orientadas a la protección y promoción de los oficios tradicionales, como parte de un modelo económico que priorice el arraigo, la identidad cultural y la creación de empleo local.

«No podemos permitir que los oficios que han dado fama a nuestra región desaparezcan por falta de apoyo institucional. La artesanía no solo es cultura, también es economía y futuro para muchos municipios», ha concluido Moreno.