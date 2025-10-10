Suscribete a
ABC Premium
Directo
Corina Machado :«Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para conquistar la libertad»

Vox reclama ayudas directas y bonificaciones fiscales para garantizar el futuro de la artesanía en Castilla-La Mancha

El líder de la formación, David Moreno, defiende en Farcama la necesidad de proteger los oficios tradicionales, que han dado fama a la región. «No podemos permitir que desaparezcan por falta de apoyo institucional», ha asegurado

Arranca en Toledo la edición más internacional de Farcama, que viajará a Bayona en primavera

El líder de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha visitado Farcama
El líder de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha visitado Farcama

ABC

Toledo

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha visitado este viernes la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), donde ha puesto en valor el trabajo de los artesanos de la región y ha reclamado ayudas ... directas y bonificaciones fiscales para garantizar la continuidad de los oficios tradicionales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app