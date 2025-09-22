VOX pregunta cuántos maltratadores llevan pulseras defectuosas en Castilla-La Mancha

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha puesto el foco en los fallos detectados en las pulseras de geolocalización para maltratadores y agresores sexuales, dependientes del Ministerio de Igualdad, y ha exigido explicaciones al Gobierno regional.

En rueda de prensa en Toledo, el portavoz de la formación, Iván Sánchez, ha preguntado «cuántos maltratadores con dispositivos fallidos están en nuestra región» y ha señalado directamente a la consejera de Igualdad, Sara Simón. «El PSOE vuelve a fallar en la protección de las mujeres. Ya lo vimos el año pasado en Castilla-La Mancha con el asesinato en Las Pedroñeras de una mujer y sus dos hijos, y lo vemos ahora con las pulseras defectuosas», afirmó.

Por ello, VOX solicitará la comparecencia de Simón en las Cortes regionales, al considerar que «con el PSOE en el Gobierno las mujeres no están seguras».

Bonificación al cien por cien del impuesto de Sucesiones

En otro orden de asuntos, Sánchez anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria para bonificar al cien por cien el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en transmisiones entre ascendientes y descendientes destinadas a la adquisición de la vivienda habitual. «El objetivo de Vox es que ninguna familia pierda su casa por culpa de un impuesto injusto. La vivienda no puede ser un lujo ni un castigo fiscal para quienes quieren transmitirla a sus hijos», subrayó.

El portavoz de Vox también respondió a las declaraciones del secretario general del PSOE de Toledo, Álvaro Gutiérrez, quien cuestionó el uso de los fondos públicos por parte de su formación. «Los socialistas pueden estar tranquilos: el dinero de Vox jamás se destinará a prostitutas, como sí está probado que ocurrió en su partido en Andalucía con el caso de los ERE y como demuestra el escándalo del Tito Berni», replicó.

Sánchez pidió al PSOE que deje de lanzar «bulos» y se centre en la transparencia de su propia gestión. «Los corruptos no están en VOX, están en el PSOE: en el Tito Berni, en Ábalos y Koldo, en la esposa del presidente del Gobierno, o en tantos otros casos que hacen del PSOE el partido más corrupto de la historia de España», ha señalado.