Vox pregunta al consejero de Sanidad «la razón de por qué Castilla-La Mancha no atrae ni retiene a los médicos»

El portavoz de VOX denuncia el «caos sanitario» en Castilla-La Mancha, la filtración ilegal de datos del Sescam y la falta de médicos en la región, y acusa a García-Page de haber «perdido el control del sistema público de salud»

Vox denuncia la imprudencia del Sescam por publicar datos personales de trabajadores en redes sociales

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

Iván Sánchez, portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes regionales
Toledo

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha denunciado este lunes en Toledo «el absoluto caos en el que el PSOE ha sumido la sanidad pública regional», asegurando que los últimos escándalos «demuestran que el presidente de ... Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha perdido el control del sistema sanitario y por eso debe cesar al consejero».

