Vox pregunta al consejero de Sanidad «la razón de por qué Castilla-La Mancha no atrae ni retiene a los médicos»

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha denunciado este lunes en Toledo «el absoluto caos en el que el PSOE ha sumido la sanidad pública regional», asegurando que los últimos escándalos «demuestran que el presidente de ... Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha perdido el control del sistema sanitario y por eso debe cesar al consejero».

Sánchez ha recordado que a las crisis de los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina y a los casos de intoxicación de técnicos del laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo, se suma ahora la filtración de datos personales de trabajadores del Sescam en redes sociales, una actuación que la Agencia Española de Protección de Datos ha declarado ilegal.

«Difundir nombres y destinos de empleados públicos en una red social, antes incluso de su publicación oficial, es una irresponsabilidad gravísima que pone en riesgo derechos fundamentales como el de la intimidad y la protección de datos y demuestra que el Gobierno de Page no respeta a la sanidad regional», ha afirmado el portavoz de VOX.

La región con menos médicos por habitante

Durante su comparecencia, Iván Sánchez ha lamentado que Castilla-La Mancha sea la región de España con menos médicos por habitante, con apenas 446 por cada 100.000 vecinos, según un informe de la Organización Médica Colegial.

Además, ha señalado que la comunidad presenta la tasa más baja del país de doctores por kilómetro cuadrado, lo que agrava la falta de atención en zonas rurales y pequeñas localidades.

«Esta realidad se traduce en listas de espera interminables, diagnósticos tardíos y una atención primaria al borde del colapso. Los médicos y enfermeros hacen milagros cada día para sostener un sistema que Page ha dejado caer», ha subrayado.

Por todo ello, el portavoz ha preguntado directamente al consejero de Sanidad sobre cuál es la razón por la que Castilla-La Mancha no es capaz de atraer, ni retener a los médicos».

Sánchez ha exigido al Gobierno regional que destine más recursos a reforzar plantillas, mejorar infraestructuras y garantizar la atención a los pacientes, «en lugar de gastar dinero público en propaganda y estructuras políticas».

Finalmente, ha concluido reclamando «menos diputados y más médicos, menos propaganda y más gestión», y ha reiterado el compromiso de VOX con una sanidad digna, eficiente y al servicio de los españoles, no de los intereses del bipartidismo.