Vox mantiene el control del Diario Lanza en Ciudad Real tras la dimisión de Marín

El partido político Vox, que mantiene un pacto de gobernabilidad con el Partido Popular en la Diputación de Ciudad Real, seguirá manteniendo la Presidencia de la Entidad Pública Empresarial Diario Lanza, dependiente de la institución provincial, aunque la responsabilidad recaerá en María Jesús Pelayo, vicepresidenta primera, tras la dimisión de Luis Alberto Marín, quien fuera vicepresidente quinto por Vox y responsable político del medio de comunicación.

Así lo ha avanzado este jueves, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, el presidente de la Diputación, el 'popular' Miguel Ángel Valverde, quien ha señalado que ayer firmó un decreto en el que figuraba el nombramiento de María Jesús Pelayo como nueva presidenta del Diario Lanza.

Valverde ha indicado que existe un pacto de gobierno con Vox, con quien se acordó el reparto de competencias en la institución provincial, siendo una de ellas la gestión política del medio de comunicación público.

Por ello, ha señalado que ha sido Vox quien ha tomado la determinación de que sea Pelayo la nueva presidenta del medio, en lugar de Patricia Saldaña, que será la persona que sustituirá a Luis Alberto Marín tras su dimisión en la Diputación.

Sobre el resto de áreas, el presidente de la Diputación ha comentado que Saldaña, que tomará posesión el próximo día 30, ocupará la vicepresidencia quinta de la institución y gestionará las áreas de Deportes, Promoción de Identidad y Tradiciones, las cuales venía ocupando Marín y, previamente, también ocupó Milagros Calahorra hasta su dimisión.

La nueva presidenta del Diario Lanza y vicepresidenta de la Diputación, por su parte, ha destacado que afronta esta nueva responsabilidad con la misma ilusión «que el resto de competencias que ejerzo» y ha elogiado el «gran trabajo» que se viene haciendo en el medio de comunicación en el último año.