Vox lamenta que Page destine 46 euros a los mayores en residencias y «más del doble» a los «ilegales»

El diputado de Vox, Iván Sánchez, ha denunciado este lunes que el Gobierno de Castilla-La Mancha destina 46 euros a los mayores que se encuentran en residencias y 110 euros, «más del doble» a los inmigrantes «ilegales». Por ello, ha exigido que estas ... cifras deben ser explicadas con «claridad y transparencia», advirtiendo de que esta situación se convertirá en un »asunto de interés nacional«, ya que muchos ciudadanos quieren saber a dónde se dirige realmente el dinero público.

En una rueda de prensa previa a la presentación en las Cortes el Proyecto de Presupuestos de la Consejería de Bienestar Social para 2026, comisión que ha abandonado, Sánchez ha asegurado que los datos desmontan los relatos del Gobierno de Emiliano García-Page, al tratarse de unos presupuestos «continuistas y que no aportan mejoras reales«. «Después de diez años en el poder, su gestión no ha contribuido ni al bienestar ni a la prosperidad de los castellano-manchegos», añaden.

Asimismo, ha denunciado que la «brecha social se amplía, los servicios públicos empeoran y la atención a la dependencia es cada vez más deficiente». «El gobierno recorta donde más duele, mientras incrementa el gasto político, ampliando su estructura, aumentando diputados y creando duplicidades administrativas», ha señalado.

En este contexto, ha recordado que la Consejería de Bienestar Social solo ha ejecutado el 66% de su presupuesto a fecha de septiembre. «¿De qué sirve aumentar partidas si luego no se ejecutan? Si no saben gestionar, ¿para qué quieren más dinero?».

Por ello, ha afirmado que es «imprescindible» revisar las ayudas y garantizar que lleguen a quienes verdaderamente las necesitan: la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, los dependientes y las familias con dificultades económicas. «El dinero público debe priorizar a los más vulnerables, no a estructuras políticas ni a un aparato administrativo cada vez más costosos», subrayan.

Finalmente, el diputado ha asegurado que pese a los discursos oficiales que hablan de «cero recortes» o «compromiso social», los informes y la realidad social demuestran lo contrario: «aumento de la pobreza, falta de servicios y abandono de quienes más lo necesitan».