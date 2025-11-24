Suscribete a
Vox lamenta que Page destine 46 euros a los mayores en residencias y «más del doble» a los «ilegales»

El diputado de Vox, Iván Sánchez, critica que «uno de cada tres niños está en situación de pobreza»

El diputado de Vox, Iván Sánchez, ha denunciado este lunes que el Gobierno de Castilla-La Mancha destina 46 euros a los mayores que se encuentran en residencias y 110 euros, «más del doble» a los inmigrantes «ilegales». Por ello, ha exigido que estas ... cifras deben ser explicadas con «claridad y transparencia», advirtiendo de que esta situación se convertirá en un »asunto de interés nacional«, ya que muchos ciudadanos quieren saber a dónde se dirige realmente el dinero público.

