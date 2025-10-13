Suscribete a
Vox lamenta que Page «asfixie al campo castellanomanchego aplicando sin rechistar las políticas ideológicas y burocráticas de Bruselas»

El líder de Vox en Castilla-La Mancha está casi seguro que Page dará una «visión idílica» de Castilla-La Mancha en el Debate del Estado de la región cuando «la realidad demuestra que Page no sabe gestionar»

Vox acusa a Page de convertir Castilla-La Mancha en «una agencia de colocación del PSOE

David Moreno, presidente del grupo parlamentario de Vox en las Cortes regionales
El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado este lunes en Toledo «el abandono y la asfixia del campo castellanomanchego», víctima -según él- de «las políticas ideológicas y burocráticas de Bruselas que Page aplica sin rechistar».

