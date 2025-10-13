Vox lamenta que Page «asfixie al campo castellanomanchego aplicando sin rechistar las políticas ideológicas y burocráticas de Bruselas»

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado este lunes en Toledo «el abandono y la asfixia del campo castellanomanchego», víctima -según él- de «las políticas ideológicas y burocráticas de Bruselas que Page aplica sin rechistar».

«Mientras los agricultores y ganaderos luchan cada día por sobrevivir, el Gobierno autonómico se dedica a poner trabas, impuestos y más papeleo», ha añadido el líder regional de Vox.

Moreno ha anticipado también que «nos tememos que Page presentará una visión idílica de la región en el Debate del Estado de la Región», justificando su gestión «como un caso de éxito de gobernanza política», pero ha advertido de que «la realidad es que Page no sabe gestionar y que no hay ningún éxito en una región a la cabeza de todos los listados de deficiencias como son el abandono del campo, la falta de auxiliares técnicos educativos en los centros escolares o los graves problemas que padece la sanidad pública».

Durante su comparecencia, el presidente del grupo parlamentario ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) registrada este lunes para exigir que la Junta de Comunidades garantice «la presencia suficiente e inmediata de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) en todos los centros escolares de Castilla-La Mancha».

«No se puede hablar de inclusión si faltan los recursos humanos que hacen posible esa inclusión», ha señalado Moreno, reclamando que «todas las plazas necesarias se cubran de forma urgente y transparente».

Moreno ha querido felicitar a María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, a quien ha descrito como «un símbolo de la libertad y de la resistencia frente a las dictaduras socialistas». «Su lucha es un ejemplo para quienes creemos en los valores de la dignidad y la justicia y para quienes luchamos contra la tiranía del comunismo», ha explicado.

También ha tenido palabras de reconocimiento para el torero Morante de la Puebla, quien ayer brindó el último toro de su carrera a Santiago Abascal. Moreno ha destacado que ambos comparten «una defensa de la tradición, la libertad y el respeto a la identidad nacional española orgullosa de su cultura, su campo y su tradición».