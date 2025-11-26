Suscribete a
Vox lamenta que Castilla-La Mancha esté entre las veinticinco regiones más pobres de Europa

Su portavoz en las Cortes, Iván Sánchez, atribuye a la gestión «negligente y conformista» del Page que una cuarta parte de la población viva bajo el umbral de la pobreza

Crece la pobreza en Castilla-La Mancha: 719.000 personas viven con menos de 644 euros al mes

Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha
ABC

Toledo

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha lamentado este miércoles que la región vuelva a situarse entre las zonas con mayor riesgo de pobreza de la Unión Europea, ocupando el puesto 23 entre 355 regiones analizadas, con una ... tasa del 27,4%. Para la formación, estos datos reflejan «la gravedad de la situación y el fracaso acumulado de las políticas aplicadas durante décadas por los gobiernos del PSOE y del PP».

