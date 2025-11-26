Vox lamenta que Castilla-La Mancha esté entre las veinticinco regiones más pobres de Europa

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha lamentado este miércoles que la región vuelva a situarse entre las zonas con mayor riesgo de pobreza de la Unión Europea, ocupando el puesto 23 entre 355 regiones analizadas, con una ... tasa del 27,4%. Para la formación, estos datos reflejan «la gravedad de la situación y el fracaso acumulado de las políticas aplicadas durante décadas por los gobiernos del PSOE y del PP».

Según advierte Vox, este porcentaje implica que más de una cuarta parte de los castellanomanchegos vive con ingresos inferiores al umbral de pobreza, un escenario que sitúa a la comunidad autónoma «en el furgón de cola del desarrollo europeo».

El partido considera que no se trata de un fenómeno puntual, sino de «una tendencia sostenida provocada por la falta de un proyecto económico real, por la destrucción del tejido productivo, por el abandono del campo y por la incapacidad del PSOE para ofrecer soluciones efectivas».

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Sánchez, ha señalado que las cifras confirman que Castilla-La Mancha es víctima de «una gestión negligente y conformista por parte de Emiliano García-Page». En su opinión, «la región lleva décadas atrapada en el mismo modelo fracasado porque el PSOE ha dejado sin oportunidades a los jóvenes y sin el apoyo necesario al principal motor económico de la región, que es el sector primario», ha afirmado.

Para Vox, la salida a esta situación pasa por aplicar medidas orientadas a fortalecer el empleo, reducir el gasto político superfluo y priorizar el bienestar de los castellanomanchegos. En este sentido, el portavoz ha subrayado que «la pobreza en Castilla-La Mancha no es fruto del azar ni de la mala suerte. Es la consecuencia de decisiones políticas equivocadas, de la falta de visión y de la renuncia a defender el futuro de nuestra tierra».