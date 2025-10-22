Vox exige una auditoría integral del sistema de cribado en Castilla-La Mancha y pide el cese del consejero de Sanidad

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado este miércoles que su formación exigirá una auditoría integral del sistema de cribado de cáncer de mama tras el colapso del Servicio de Radiología del Hospital ... Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y los retrasos acumulados en el programa de detección precoz.

Moreno ha denunciado que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, «vuelve a escurrir el bulto y a negarse a asumir responsabilidades», como -ha recordado- ya hizo «con las intoxicaciones en el laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo». En su opinión, «ante el oscurantismo, las excusas, las mentiras e incoherencias del consejero es necesario aportar luz y taquígrafos para que admita el error y lo resuelva».

Para el líder de Vox en Castilla-La Mancha, «el consejero ha demostrado ser incapaz de gestionar con rigor y ni siquiera asume las consecuencias de su incompetencia». Por todo ello pide su dimisión inmediata. «Castilla-La Mancha no se merece tener al frente de la sanidad pública a alguien que nunca da la cara, siempre busca excusas y jamás asume su responsabilidad», ha sentenciado Moreno.

El presidente del grupo parlamentario de Vox en las Cortes regionales ha explicado que el objetivo de la auditoría es conocer «por qué el Gobierno regional ha tardado cinco meses en actuar desde que comenzaron los problemas en el servicio», así como «el número exacto de mujeres que todavía están pendientes de realizarse el cribado» y cuántas «no han sido aún informadas de sus resultados».

«No se puede jugar con la salud y la tranquilidad de las mujeres de Talavera. Queremos saber qué ha pasado, por qué se ha tardado tanto en reaccionar y cuántas mujeres están afectadas. Las castellanomanchegas merecen transparencia, no mentiras ni silencio institucional», ha subrayado Moreno.

Moreno ha denunciado también el colapso del servicio de Radiología del Hospital de Talavera, que «funciona con la mitad de los especialistas necesarios», ya que cuenta con solo cinco radiólogos activos de una plantilla teórica de nueve, «dos de los cuales además prestan servicio en Toledo». «Es literalmente imposible asumir la carga de trabajo con ese número de profesionales», ha advertido, recordando que «Cuenca, con una población sanitaria similar, tiene 13 radiólogos, y los expertos exigen al menos 14 para Talavera».

Moreno ha afirmado que esta situación «no es un problema puntual, sino el reflejo de la gestión desastrosa del PSOE en Castilla-La Mancha». «Mientras el consejero presume de una sanidad pública de calidad, la realidad es que los hospitales están colapsados, los médicos desbordados y los pacientes desatendidos», ha añadido.

Asimismo, ha denunciado la creciente externalización de servicios sanitarios en la región. «El Hospital de Talavera gasta millones de euros cada mes en pruebas externalizadas mientras no se cubren las plazas vacantes», ha señalado. A su juicio, «si ese dinero se destinara a contratar radiólogos, el problema estaría resuelto y además sería más económico para los castellanomanchegos».