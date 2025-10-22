Suscribete a
Vox exige una auditoría integral del sistema de cribado en Castilla-La Mancha y pide el cese del consejero de Sanidad

David Moreno reclama «luz y taquígrafos» ante el colapso del servicio de Radiología de Talavera y el «caos» en el programa de detección precoz del cáncer de mama

David Moreno, líder de Vox en Castilla-La Mancha, en las puertas del hospital Nuestra Señora del Prado
David Moreno, líder de Vox en Castilla-La Mancha, en las puertas del hospital Nuestra Señora del Prado

ABC

Toledo

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado este miércoles que su formación exigirá una auditoría integral del sistema de cribado de cáncer de mama tras el colapso del Servicio de Radiología del Hospital ... Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y los retrasos acumulados en el programa de detección precoz.

