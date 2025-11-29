Suscribete a
ABC Premium

Vox se desmarca de la manifestación del PP: «No vamos a protestar con quien pastelea con la mafia, como hace aquí el PP con Page»

El portavoz de la formación de Abascal, José Antonio Fúster, dice en Toledo que «no creo que haya otra región que sufra tanto el desastre del bipartidismo que el PSOE lleva aplicando tantos años y que el PP no combate, sino que pastelea»

Feijóo convoca el domingo una manifestación en Madrid tras la entrada a prisión de Ábalos y Koldo

José Antonio Fúster, este sábado, ha participado en la comida navideña de Vox en Toledo
José Antonio Fúster, este sábado, ha participado en la comida navideña de Vox en Toledo ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha explicado este sábado en Toledo por qué su partido se ha desmarcado de la manifestación convocada por el PP contra la corrupción del PSOE. Según ha afirmado, Vox no participará en una protesta « ... con quienes luego negocian y pactan con los mismos que dicen combatir». Fúster ha sido tajante: «No iremos a esa concentración para protestar contra la mafia porque nosotros protestamos todos los días, pero actuamos. Nuestras políticas son de actuación permanente, de persecución permanente de la mafia. No vamos a una concentración para decir que estamos contra la mafia y tres días después reunirnos con uno de los lugartenientes, como es el señor Page, que es lo que va a hacer Feijóo. Esto es una burla. Estamos cansados de burlas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app