Vox se desmarca de la manifestación del PP: «No vamos a protestar con quien pastelea con la mafia, como hace aquí el PP con Page»

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha explicado este sábado en Toledo por qué su partido se ha desmarcado de la manifestación convocada por el PP contra la corrupción del PSOE. Según ha afirmado, Vox no participará en una protesta « ... con quienes luego negocian y pactan con los mismos que dicen combatir». Fúster ha sido tajante: «No iremos a esa concentración para protestar contra la mafia porque nosotros protestamos todos los días, pero actuamos. Nuestras políticas son de actuación permanente, de persecución permanente de la mafia. No vamos a una concentración para decir que estamos contra la mafia y tres días después reunirnos con uno de los lugartenientes, como es el señor Page, que es lo que va a hacer Feijóo. Esto es una burla. Estamos cansados de burlas».

El dirigente de Vox ha señalado a Castilla-La Mancha como el ejemplo «más claro» del deterioro político provocado por el bipartidismo. «No creo que haya otra región que sufra tanto el desgaste de las políticas del bipartidismo que el Partido Socialista lleva aplicando tantos años y que el Partido Popular no combate, sino que pastelea», afirmó.

Recordó además la reciente reforma del Estatuto de Autonomía aprobada conjuntamente por PP y PSOE: «Vimos hace pocos días cómo PP y PSOE se ponían de acuerdo para una reforma que va a hacer que los castellano-manchegos gasten al menos 17 millones de euros más en políticos. ¿Faltan médicos? Pues meten más políticos. ¿Las familias no llegan a fin de mes? Más políticos. ¿El campo está destrozado por la agenda verde? Más políticos. Es absurdo».

«No pasteleamos», afirma Vox

El portavoz insistió en que Vox mantendrá «intactos» sus principios, en Castilla-La Mancha y en toda España y ha afirmado que «no pasteleamos con políticas que arruinan la vida de la gente. Esta tierra es perfecta para explicar lo erradas que están todas las políticas del bipartidismo».

Asimismo, reiteró que Vox solo se sentará a negociar con el PP cuando rompa «todos sus pactos con el PSOE»: «Santiago Abascal lo dijo muy claro. Nos pondremos de acuerdo con el PP un segundo después de que rompa todos sus pactos con el PSOE. Aquí hay un pacto. Tienen que romperlo. Aquí hay un pastel en Castilla-La Mancha y deben romperlo. Lo de la reforma del Estatuto es una vergüenza».

Vox ataca pactos PP-PSOE

Fúster reprochó al Partido Popular que no utilice sus propios apoyos en Europa para romper con el PSOE: «Ellos tienen el Partido Popular Europeo. Tan fácil como explicarles la situación y decirles que no pactarán ni una sola cosa más con el PSOE hasta que rompan sus vínculos con Pedro Sánchez. Es muy fácil».

También avanzó que Vox reforzará su alineamiento con la llamada «mayoría Venezuela» dentro del Parlamento Europeo y adelantó que «a partir de ahora votaremos con el grupo de patriotas junto con conservadores y reformistas. Se puede hacer. Hay que hacerlo todos los días, no avergonzarse luego».

Las declaraciones se produjeron durante la comida navideña organizada por Vox en el restaurante Olrey, en Olías del Rey (Toledo). Al acto asistieron el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Moreno; el diputado nacional Manuel Mariscal; el diputado provincial Daniel Arias; y diversos cargos municipales, entre ellos la vicealcaldesa Inés Cañizares.

Vox se desmarca así de la manifestación convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, bajo el lema «¿Mafia o democracia?», una protesta anunciada tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Feijóo llamó a los ciudadanos a manifestarse este domingo en el Templo de Debod contra «los corruptos del Gobierno».

Fúster, sin embargo, insistió en que Vox no se prestará a actos organizados por un PP que, según dijo, «pastelea con Page» en Castilla-La Mancha y mantiene acuerdos con el PSOE en diferentes instituciones.