Vox denuncia la imprudencia del Sescam por publicar datos personales de trabajadores en redes sociales

La Agencia Española de Protección de Datos confirma que el servicio sanitario vulneró la Ley de Protección de Datos al difundir listados con nombres y destinos de personal antes de su publicación

Sanz niega que el caso de los cribados en Talavera «sea un desastre» mientras PP y Vox piden su dimisión por su «negligencia»

Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes regionales

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha denunciado la «grave imprudencia» cometida por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) después de que la Agencia Española de Protección de Datos haya confirmado que el organismo vulneró ... la normativa de protección de datos al publicar, en la red social X, un listado con nombres, apellidos y destinos de trabajadores sanitarios antes incluso de su difusión oficial en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

