Vox denuncia la imprudencia del Sescam por publicar datos personales de trabajadores en redes sociales

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha denunciado la «grave imprudencia» cometida por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) después de que la Agencia Española de Protección de Datos haya confirmado que el organismo vulneró ... la normativa de protección de datos al publicar, en la red social X, un listado con nombres, apellidos y destinos de trabajadores sanitarios antes incluso de su difusión oficial en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Según Vox, este episodio «evidencia el caos y la falta de rigor administrativo del Gobierno de Emiliano García-Page», al priorizar «la propaganda en redes sociales frente al respeto a los derechos fundamentales de los empleados públicos».

Vox reclama «explicaciones inmediatas»

«Difundir datos personales fuera de los cauces oficiales no solo es una ilegalidad, es una irresponsabilidad que pone en riesgo la intimidad y seguridad de los profesionales del Sescam», ha señalado el portavoz del grupo parlamentario, Iván Sánchez, quien ha exigido explicaciones inmediatas y la depuración de responsabilidades.

De acuerdo con la resolución de la Agencia de Protección de Datos, la actuación del Sescam vulnera el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, al utilizar un canal no autorizado -una red social- para difundir información personal de empleados públicos. El organismo advierte de que esta práctica «incrementa el riesgo de exposición indebida y de vulneración de derechos», recordando que los datos de carácter personal solo pueden publicarse por los canales oficiales y conforme a las bases de las convocatorias.

Noticia Relacionada Vox exige una auditoría integral del sistema de cribado en Castilla-La Mancha y pide el cese del consejero de Sanidad ABC David Moreno reclama «luz y taquígrafos» ante el colapso del servicio de Radiología de Talavera y el «caos» en el programa de detección precoz del cáncer de mama

Desde Vox insisten en que «la precipitación y el uso político de la información no pueden estar por encima de la legalidad ni del respeto a los trabajadores públicos». Para el grupo, el caso demuestra «una gestión marcada por la improvisación y el desprecio por la ley» dentro del sistema sanitario regional.

El partido reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la dirección del Sescam que adopten medidas internas para reforzar los protocolos de seguridad y control, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan. Además, recuerda que el informe de la AEPD responsabiliza a la Junta de Comunidades como garante del tratamiento adecuado de los datos personales, lo que obliga a la administración autonómica a asumir sus responsabilidades funcionales y de gestión.

Vos considera que el caso representa «un nuevo ejemplo de la mala gestión socialista en la sanidad castellanomanchega», y reclama que el consejero de Sanidad «asuma responsabilidades políticas y ponga su cargo a disposición».