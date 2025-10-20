Vox denuncia la «enorme brecha entre la propaganda socialista y la realidad social» en Castilla-La Mancha

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha denunciado este lunes la «enorme brecha entre la propaganda socialista y la realidad social» de la región, tras conocerse los datos del informe El Estado de la ... Pobreza en Castilla-La Mancha, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Sánchez ha señalado que, «solo un día después de que Emiliano García-Page presumiera en el Debate sobre el Estado de la Región del PIB más alto de la historia, el informe revela que el 34,2% de los castellanomanchegos -más de 719.000 personas- viven en riesgo de pobreza o exclusión social, situando a la comunidad a la cola de España, solo por detrás de Andalucía».

El estudio apunta además a un aumento de 2,5 puntos respecto al año anterior, lo que equivale a 58.000 personas más en situación de vulnerabilidad. «Estamos hablando de familias trabajadoras, de gente que paga impuestos pero que no llega a fin de mes. Son los castellanomanchegos a los que Page invisibiliza y niega», ha afirmado el portavoz de Vox.

«El modelo socialista fracasa estrepitosamente»

Sánchez ha subrayado que estos datos «demuestran que el modelo socialista fracasa estrepitosamente» y ha acusado al Ejecutivo regional de «vivir de la propaganda y no de los resultados reales». «El crecimiento del que presume el PSOE no llega a las familias, sino a la administración y a la propaganda del Gobierno regional. Crece el PIB, pero a costa de impuestos desorbitados, burocracia y gasto político. Crece el Gobierno, no los castellanomanchegos», ha denunciado.

El portavoz ha insistido en que «la pobreza se combate con empleo estable, impuestos bajos y apoyo a la familia», y ha criticado las políticas de Page por «ahogar al campo, expulsar a los jóvenes y cronificar la dependencia a las ayudas sociales».

Desde Vox, Sánchez ha reclamado al presidente regional «menos autobombo y más soluciones reales», exigiendo la eliminación del gasto político y de las duplicidades administrativas para destinar esos recursos «a las familias y personas que más lo necesitan».

«Castilla-La Mancha no puede resignarse a ser una región pobre mientras el PSOE vive de su propaganda. Vox no va a permitir que haya castellanomanchegos invisibles», ha concluido el portavoz parlamentario.

Protestas en el Hospital de Toeldo

Durante su comparecencia, Iván Sánchez también se ha solidarizado con los técnicos sanitarios que esta mañana han vuelto a manifestarse en el Hospital Universitario de Toledo por las intoxicaciones que aseguran sufrir en el laboratorio de anatomía patológica, un año después de los primeros casos.

El dirigente de Vox ha denunciado que «algunos de estos profesionales han tenido que pedir una reducción de jornada para no seguir enfermando» y ha reclamado a la Consejería de Sanidad que «actúe con urgencia y garantice condiciones de trabajo seguras» para todo el personal afectado.