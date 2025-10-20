Suscribete a
ABC Premium

Vox denuncia la «enorme brecha entre la propaganda socialista y la realidad social» en Castilla-La Mancha

Iván Sánchez recuerda que el 34,2 % de los castellanomanchegos viven en riesgo de pobreza o exclusión y reclama a Page «menos autobombo y más soluciones reales»

Crece la pobreza en Castilla-La Mancha: 719.000 personas viven con menos de 644 euros al mes

Iván Sánchez y Francisco Cobo conversan en las Cortes con Raúl del Viso de EAPN
Iván Sánchez y Francisco Cobo conversan en las Cortes con Raúl del Viso de EAPN ABC

ABC

Toledo

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha denunciado este lunes la «enorme brecha entre la propaganda socialista y la realidad social» de la región, tras conocerse los datos del informe El Estado de la ... Pobreza en Castilla-La Mancha, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app