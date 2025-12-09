Vox critica que Page suprima las denominaciones 'Navidad' y 'Semana Santa' del calendario escolar 2025/2026

El presidente del Grupo parlamentario VOX en las Cortes regionales, David Moreno, ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya suprimido del calendario escolar oficial para el curso 2025/2026 las denominaciones 'Navidad' y 'Semana Santa', sustituyéndolas por ' ... Descanso del primer trimestre' y 'Descanso del segundo trimestre', respectivamente.

Las fechas establecidas para los descansos coinciden con las tradicionales del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 para el «Descanso del primer descanso», y del 30 de marzo al 6 de abril de 2026 para el «Descanso del segundo trimestre».

Para Moreno con esta nueva designación, Page no solo plantea eliminar las alusiones religiosas, «mucho que presume él de ser católico», sino que, también confunde la estructura académica ya que esta medida plantea «incoherencias con la estructura lectiva». «El 'descanso de Navidad', ahora llamado 'Descanso primer trimestre', se produce entre el cuarto y quinto mes lectivo del curso, lo que sugiere que más bien correspondería al cierre del segundo trimestre. Y, de igual modo, el periodo vacacional vinculado a Semana Santa, ahora llamado 'Descanso segundo trimestre', tendrá lugar entre el séptimo y octavo mes del curso, cuando cronológicamente correspondería al tercer trimestre.