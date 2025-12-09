Suscribete a
Tezanos comparece en la Comisión de Investigación sobre su gestión del CIS
Posponen la rueda de prensa de María Corina Machado a la espera de la confirmación de su llegada a Oslo

Vox critica que Page suprima las denominaciones 'Navidad' y 'Semana Santa' del calendario escolar 2025/2026

El próximo curso escolar pasarán a denominarse 'Descanso del primer trimestre' y 'Descanso del segundo trimestre'

El presidente del Grupo parlamentario VOX en las Cortes regionales, David Moreno
E.B.

El presidente del Grupo parlamentario VOX en las Cortes regionales, David Moreno, ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya suprimido del calendario escolar oficial para el curso 2025/2026 las denominaciones 'Navidad' y 'Semana Santa', sustituyéndolas por ' ... Descanso del primer trimestre' y 'Descanso del segundo trimestre', respectivamente.

