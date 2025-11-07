Suscribete a
Vox Castilla-La Mancha acusa a PP y PSOE de «obedecer a los burócratas Bruselas» y se reivindica como único defensor del campo español

David Moreno, líder regional de la formación, critica la Agenda 2030, el Pacto Verde y los acuerdos con Marruecos y Mercosur, y asegura que «solo su partido defiende la soberanía alimentaria» de Castilla-La Mancha y España

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado este viernes que «mientras los políticos del PP y del PSOE se van a Bruselas para obedecer las órdenes de los burócratas europeos, Vox acompaña a ... los agricultores españoles para defender sus intereses y buscar soluciones reales a los problemas del campo». Sus declaraciones se han producido durante una jornada de trabajo en el Salón de la Agricultura y la Ganadería (Sagris), celebrado en Ifema.

