Vox Castilla-La Mancha acusa a PP y PSOE de «obedecer a los burócratas Bruselas» y se reivindica como único defensor del campo español

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado este viernes que «mientras los políticos del PP y del PSOE se van a Bruselas para obedecer las órdenes de los burócratas europeos, Vox acompaña a ... los agricultores españoles para defender sus intereses y buscar soluciones reales a los problemas del campo». Sus declaraciones se han producido durante una jornada de trabajo en el Salón de la Agricultura y la Ganadería (Sagris), celebrado en Ifema.

Moreno ha participado en esta cita acompañado por la portavoz de Agricultura de Vox en el Parlamento Europeo, Mireia Borrás, con quien ha mantenido encuentros con agricultores y ganaderos. Según explicó, el objetivo del trabajo conjunto ha sido consensuar propuestas frente a «los ataques» que, en su opinión, suponen la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y los acuerdos comerciales con Marruecos y Mercosur, que considera que están «perjudicando gravemente a la producción nacional».

Tanto el presidente del Grupo Parlamentario como la eurodiputada y el diputado de la Asamblea de Madrid Íñigo Henríquez de Luna insistieron en la necesidad de «derogar todas las políticas derivadas del fanatismo y del terrorismo ideológico que asfixian al campo y ponen en riesgo la soberanía alimentaria de España».

En este sentido, Moreno cargó igualmente contra PP y PSOE, a los que acusa de compartir una misma orientación política en el ámbito europeo: «Frente a la ideología woke de populares y socialistas, solo Vox defiende la soberanía alimentaria de Castilla-La Mancha y de España», afirmó. El dirigente quiso además agradecer el papel de la portavoz europea de su partido. «Por eso quiero felicitar a Mireia Borrás por su defensa de nuestros productos, de nuestros agricultores y de nuestro campo. Solo VOX está con quienes trabajan la tierra y producen los alimentos que garantizan nuestro futuro», destacó.