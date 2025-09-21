Vox carga contra el «clan de los hermanos Gutiérrez» y acusa al PSOE de estar «enfangado por la corrupción»

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha contestado con dureza a las palabras del secretario provincial del PSOE de Toledo, Álvaro Gutiérrez, quien había puesto en duda la transparencia de la financiación de Vox al preguntar si el dinero que recibe la formación «se destina a los objetivos que marca la ley».

Moreno ha recordado que ya respondió a su hermano, Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE y diputado nacional, y ha insistido en que «estén tranquilos«. »El dinero de Vox jamás se destinará a prostitutas, como sí está probado que hizo el PSOE a lo largo y ancho de todas las instituciones y organismos que ensucian con casos de corrupción», ha señalado.

El líder de Vox responde además a Álvaro Gutiérrez que «aunque en el PSOE los casos de hermanos escondidos en Moncloa para evadir impuestos, esposas que trafican con sus influencias, suegros que regentan saunas y manos derechas implicadas en tramas de corrupción sean habituales, eso no significa que ocurra lo mismo en todos los partidos».

«Que exija transparencia a su partido»

En este sentido, pidió a los hermanos Gutiérrez que «en lugar de lanzar rumores sobre Vox, se dediquen a exigir transparencia sobre los graves casos que atañen a los clanes familiares de su propio secretario general y presidente del Gobierno».

Moreno también rechazó las acusaciones de Álvaro Gutiérrez, que tachaba a Vox de ser «un partido muy implicado en la mentira y la contradicción», recordándole que «milita en un partido no solo criminal, sino encausado en múltiples casos de falsedad y corrupción que van desde el Tito Berni, pasando por la esposa del presidente del Gobierno, el fiscal general del Estado, el exministro Ábalos y su mano derecha Koldo, entre muchos otros».

Asimismo, recordó que Sergio Gutiérrez, como diputado nacional, es «culpable de votar a favor de la amnistía y cómplice de tantas otras situaciones que mantienen a Pedro Sánchez y a su corrupción en el Gobierno».

Finalmente, Moreno lamentó que «el ambiente festivo y ferial lleve al secretario provincial socialista a realizar declaraciones tan graves, olvidando que el PSOE es el partido más manchado por la corrupción de la historia de España».