Vox atribuye el aumento de víctimas mortales en accidentes al «abandono» de las carreteras por parte del Gobierno de Page

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha denunciado que la región ha encabezado el aumento de fallecidos en las carreteras españolas durante este verano.

Según el balance provisional de la Operación Verano 2025 de la Dirección General de Tráfico, entre julio y agosto han perdido la vida22 personas en accidentes de tráfico en Castilla-La Mancha, lo que supone nueve más que en el mismo periodo del año pasado. Mientras que a nivel nacional la tendencia ha sido a la baja.

Castilla-La Mancha no solo ha empeorado sus cifras, sino que ha sufrido el mayor incremento de toda España, situándose además como la cuarta comunidad autónoma con más víctimas mortales.

Iván Sánchez ha subrayado que la mayoría de los accidentes mortales se han producido en carreteras autonómicas, cuya situación «es cada vez más preocupante por el abandono sistemático del Gobierno de Emiliano García- Page».

«Page no invierte en el mantenimiento de las carreteras, tampoco en la limpieza de cunetas y mucho menos en la construcción de nuevas autovías que garanticen la seguridad de los castellanomanchegos. Este abandono tiene consecuencias fatales: vidas perdidas que podrían haberse evitado con unas infraestructuras dignas y seguras», ha lamentado el portavoz de Vox.

Desde Vox, Iván Sánchez ha exigido al Ejecutivo regional que «abandone la propaganda y se ponga a trabajar en lo urgente: abandonar los primeros puestos de todas las estadísticas negativas. No podemos permitir que Castilla-La Mancha siga liderando los peores datos de toda España».