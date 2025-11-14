Suscribete a
ABC Premium

Vox alerta del «abandono» de los centros educativos de Castilla-La Mancha con aulas en barracones, goteras y edificios «obsoletos»

«La educación no se defiende desde un escenario, sino arreglando los centros que llevan años cayéndose a trozos», ha afirmado el presidente del Grupo Parlamentario, David Moreno

Castilla-La Mancha celebra 25 años de competencias educativas y reivindica la inclusión, la igualdad y el futuro

David Moreno ante los barracones del colegio de Ocaña
David Moreno ante los barracones del colegio de Ocaña ABC

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado este viernes «la imagen vergonzosa» de un Gobierno regional «más preocupado por hacerse fotos en actos oficiales que por garantizar que los alumnos estudian en centros ... seguros, dignos y en condiciones básicas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app