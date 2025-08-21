Vox acusa a Page de ocultar información sobre la llegada de 320 menores inmigrantes a Castilla-La Mancha Recuerda que la Junta ha reconocido que los servicios sociales están saturados, por lo que «lo único que consiguen es condenar a los ilegales a la marginalidad y la delincuencia»

El líder de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que informe de manera inmediata en qué provincias y municipios se van a alojar los 320 inmigrantes menores en situación ilegal que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto a la comunidad y que se prevé que lleguen antes de finalizar el mes de agosto. Moreno acusa a Page de ocultar la información real «para que los datos oficiales no destrocen su relato».

Vox expresa su rotunda oposición a que se abran nuevos centros de menores y afea que se les aloje en hoteles y casas rurales como, asegura, ya detectó en municipios como Porzuna o Manzanares.

«El PSOE destina únicamente 46 euros diarios para nuestros mayores, tanto en centros públicos como en concertados, mientras que el gasto que la Junta destina a inmigrantes ilegales supera los 110 euros diarios por persona, incluyendo manutención y todo tipo de servicios pagados con dinero público», afirma Moreno.

Recuerda que la Junta ha reconocido que los servicios sociales están saturados, por lo que «lo único que consiguen es condenar a los ilegales a la marginalidad y la delincuencia y a nuestros barrios a problemas de convivencia, seguridad y degradación».

Además, «las palabras y las acciones de Page son igual de peligrosas e irresponsables que las de Sánchez, puesto que ambos están fomentando un peligrosísimo efecto llamada cuyo resultado es una invasión migratoria sin precedentes que sufren los castellanomanchegos en municipios que hasta ahora eran tranquilos».

Por último, Vox exige que se determine la nacionalidad de los inmigrantes y que se realicen pruebas de edad a los menores porque hay casos recientes, como un supuesto violador en Alcalá de Henares, donde ya son mayores de edad.