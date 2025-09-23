La vendimia arranca en la DO Mondéjar con una uva de calidad «muy buena» El nuevo presidente, Enrique Segovia, destaca la mejora de los vinos y fija como reto la promoción para ganar presencia en el mercado

La vendimia en la Denominación de Origen Mondéjar ya ha comenzado con unas previsiones de producción similares en cantidad a las del pasado año, pero con una calidad «muy buena». Así lo ha destacado el recién elegido presidente de la DO, Enrique Segovia, que subraya la expectativa de conseguir «cada día vinos superiores».

Las altas temperaturas de la campaña han favorecido la excelente calidad de la uva, reduciendo problemas sanitarios y elevando su potencial enológico. La recogida se ha adelantado respecto a las fechas tradicionales, en línea con lo ocurrido a nivel nacional, aunque en localidades como Mondéjar se ha esperado al fin de las fiestas patronales para iniciar la campaña.

La previsión es que la vendimia se prolongue de forma más intensa durante dos semanas, con una posible extensión en parcelas residuales. En cuanto a rendimientos, la mayor parte de los viñedos se encuentran en espaldera, con producciones estimadas de entre 5.000 y 6.000 kilos por hectárea, cifras consideradas óptimas para este sistema en clima de secano. Las viñas en vaso, algunas centenarias, son ya una parte muy minoritaria.

La mecanización domina prácticamente toda la campaña, alcanzando más del 90% de la recogida, frente al 10% que todavía se realiza de manera manual por jornaleros o familias. «Era un cambio necesario desde hace años», señalan desde la DO, entre otras razones por la creciente dificultad para encontrar mano de obra disponible para la recolección.

Predominio de la Tempranillo

En la producción actual de la DO Mondéjar, la uva tinta representa alrededor del 80%, con la Tempranillo como variedad predominante. La blanca apenas alcanza el 20% del total.

El presidente destaca la evolución positiva de los vinos de la zona en los últimos años. «Se ha mejorado muchísimo», afirma Segovia, atribuyendo este avance a la mayor calidad de la materia prima y a la elaboración cada vez más controlada por enólogos expertos. «Son caldos muy buenos», resume, convencido de que el futuro de la denominación pasa por consolidar esta tendencia hacia la excelencia.

En cuanto al consumo, Segovia reconoce un ligero descenso general, aunque con un matiz significativo: «Se bebe menos, pero mejores vinos». Esta tendencia obliga a reforzar la presencia de los vinos de Mondéjar en el mercado, un reto que la nueva Presidencia asume como prioritario.

«El vino de Mondéjar no está muy bien promocionado y resulta difícil de encontrar incluso dentro de la provincia», lamenta Segovia. Por el momento, la mayor parte de la producción se destina al consumo en la Península, mientras que la exportación es residual. «Nada, muy poquito», admite.

La nueva dirección de la DO prevé impulsar la visibilidad de la marca de calidad para que sus vinos, que en opinión de Segovia «han mejorado notablemente», ganen cuota en el mercado nacional y den el salto definitivo al exterior.