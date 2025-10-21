Velázquez defiende a la Policía Local de Toledo tras las amenazas de Bolt: «Su obligación es hacer cumplir la legalidad»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha pronunciado este lunes sobre la polémica con Bolt, la plataforma europea de movilidad que opera en la ciudad desde el pasado mes de agosto, tras las inmovilizaciones de varios vehículos VTC llevadas a cabo por la ... Policía Local desde el pasado viernes.

La compañía ha condenado estas actuaciones, que considera «ilegales», y ha advertido que no descarta emprender acciones legales contra representantes públicos, al entender que el Ayuntamiento de Toledo «carece de competencias para limitar este tipo de servicios en trayectos urbanos».

El alcalde ha defendido la actuación de la Policía Local, subrayando que «cumple con su obligación y vela por que todas las actividades que se prestan en la ciudad cuenten con la preceptiva licencia».

«En Toledo todos los comercios abiertos tienen que tener una licencia de actividad; si no, se cierran. Lo mismo ocurre con las industrias del Polígono, que no pueden ejercer sin licencia. Los medios de comunicación también necesitan una autorización para poder operar. En este caso, la plataforma Bolt, como otras plataformas VTC, no cuenta con licencia para hacer servicios urbanos, y por tanto no puede realizarlos», ha explicado Velázquez.

Noticia Relacionada La Policía Local de Toledo ha inmovilizado ya a siete vehículos Bolt por hacer trayectos urbanos que tienen prohibidos J. G. /V.S. Han sido trasladados al depósito de la grúa, situado en el aparcamiento de la calle Bruselas, por incumplir la normativa

El regidor ha insistido en que la actuación municipal no busca solo proteger al sector del taxi, sino también a los propios usuarios.

«Si un toledano utiliza un servicio que se presta sin la correspondiente licencia y ocurre un accidente, las consecuencias pueden ser graves. La Policía tiene la obligación de hacer cumplir la legalidad en la ciudad, y eso es lo que está haciendo», ha recalcado.

Velázquez ha precisado además que estas actuaciones se están llevando a cabo en coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a quien se han remitido todas las sanciones y expedientes sancionadores iniciados.

«Nos consta que la Junta los está tramitando», ha añadido el alcalde, reafirmando la voluntad del Ayuntamiento de mantener la colaboración institucional y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.