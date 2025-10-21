Suscribete a
Velázquez defiende a la Policía Local de Toledo tras las amenazas de Bolt: «Su obligación es hacer cumplir la legalidad»

El alcalde confirma que estas actuaciones se están llevando a cabo en coordinación con la Junta, a quien se han remitido los expedientes sancionadores y «nos consta que la Junta los está tramitando»

Bolt denuncia la inmovilización «ilegal» de vehículos VTC en Toledo y no descarta emprender acciones legales contra representantes públicos

Vehículos Bolt en el aparcamiento de la calle Bruselas, en Toledo
Vehículos Bolt en el aparcamiento de la calle Bruselas, en Toledo J. Guayerbas
Valle Sánchez

TOLEDO

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha pronunciado este lunes sobre la polémica con Bolt, la plataforma europea de movilidad que opera en la ciudad desde el pasado mes de agosto, tras las inmovilizaciones de varios vehículos VTC llevadas a cabo por la ... Policía Local desde el pasado viernes.

