Velázquez confía en que el AVE llegue a Toledo en 2030 con su proyecto de andén pasante frente a Luz del Tajo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha vuelto a mostrar este viernes su confianza en que el AVE Madrid-Extremadura-Lisboa pueda llegar a Toledo en 2030 con el proyecto municipal de andén pasante en Luz del Tajo, una propuesta que considera «la más ... viable y positiva» para la ciudad.

Velázquez ha respondido así a las informaciones que apuntan a que el Ministerio de Transportes habría cerrado ya el acuerdo con el Gobierno regional para definir el trazado definitivo del tren de alta velocidad a su paso por Toledo. Dicho acuerdo, como informó ABC, incluiría la construcción de una segunda estación en el Polígono, frente al centro comercial Luz del Tajo, aunque se mantendría en servicio la actual estación de Santa Bárbara para el servicio Avant Madrid-Toledo.

El alcaldde ha subrayado que la propuesta municipal, presentada el pasado marzo, no contempla una segunda estación, sino un andén pasante o apeadero que complementaría la infraestructura existente: «Nuestra propuesta garantiza la estación de Santa Bárbara como línea roja absoluta. Es un edificio que siempre ha sido protagonista del transporte ferroviario en nuestra ciudad y debe seguir siéndolo», ha afirmado.

El alcalde ha recordado que el proyecto, denominado «Toledo AVE», se elaboró tras más de un centenar de reuniones con colectivos implicados —usuarios, empresarios y entidades patrimoniales— y «da respuesta a todas las objeciones» planteadas a las alternativas ministeriales conocidas como Toledo Central y Toledo Exterior.

Velázquez ha destacado que el andén pasante se ubicaría en suelo municipal, fuera de zonas inundables o con riesgo arqueológico, y sin impacto visual sobre el paisaje histórico de la ciudad. «Es una alternativa verdaderamente positiva porque no presenta ningún tipo de problema y garantiza todas las cuestiones que había que garantizar», ha insistido.

El alcalde toledano ha insistido en que el Ayuntamiento lleva esperando desde marzo una respuesta oficial del Ministerio a su propuesta y confía en que «este mismo mes» pueda cerrarse el acuerdo definitivo. Velázquez ha asegurado que Toledo «aporta valor» a la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, al conectar cinco ciudades Patrimonio de la Humanidad —tres en España y dos en Portugal—. «Estamos aún en plazo para aspirar a que esa línea tan importante esté en marcha en 2030. Por nuestra parte, todo está preparado. Otra cosa es lo que ocurra en el país vecino, pero que por nosotros no sea», ha dicho.