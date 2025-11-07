Suscribete a
El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

Velázquez confía en que el AVE llegue a Toledo en 2030 con su proyecto de andén pasante frente a Luz del Tajo

El alcalde defiende mantener la estación de Santa Bárbara como «línea roja» y considera el proyecto presentado por el Ayuntamiento como «el más viable y positivo para la ciudad»

El AVE a Lisboa tendrá la estación en Toledo frente al centro comercial 'Luz del Tajo'

La Estación de Toledo manendrá su servicio Avant entre Toledo y Madrid
La Estación de Toledo manendrá su servicio Avant entre Toledo y Madrid ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha vuelto a mostrar este viernes su confianza en que el AVE Madrid-Extremadura-Lisboa pueda llegar a Toledo en 2030 con el proyecto municipal de andén pasante en Luz del Tajo, una propuesta que considera «la más ... viable y positiva» para la ciudad.

