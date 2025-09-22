Vandalizan la sede del PP en Toledo antes de la Junta Directiva Autonómica con una esvástica en la cara de Alberto Núñez Feijóo

La sede del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha amanecido este lunes con pintadas y cristales rotos por lo que parecen pedradas. Un acto vandálico que ya ha denunciado en sus redes sociales el presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez.

«Nuestra sede ha sufrido un acto de vandalismo inaceptable«, ha señalado Núñez, para condenar »rotundamente esta violencia y el odio de intolerantes que pretenden silenciar las ideas que no comparten«.

Nuestra sede del @PP_CLM ha sufrido un acto de vandalismo inaceptable. Condeno rotundamente esta violencia y el odio de intolerantes que pretenden silenciar las ideas que no comparten.



Los que alientan y amparan este tipo de actos también son responsables de ellos.

Se equivocan,… pic.twitter.com/snvw5NfpSh — Paco Núñez (@paconunez_) September 22, 2025

Asimismo, el dirigente 'popular' ha indicado que los que «alientan y amparan este tipo de actos también son responsables de ellos. Se equivocan, no podrán con nosotros», porque como ha subrayado «seguiremos defendiendo la libertad, la democracia y el respeto, porque son los valores que nos unen y que siempre van a prevalecer«.

El PP de Castilla-La Mancha celebra esta tarde en estas instalaciones del barrio de Santa Teresa de la capital regional su Junta Directiva Autonómica en la que está prevista la intervención de Miguel Tellado, secretario general del partido.

Tellado también ha mostrado su apoyo en 'X' a los militantes castellanomanchegos. «Desde la dirección del PP condenamos enérgicamente estas actuaciones violentas. Son unos comportamientos que nos indignan y nos preocupan pero no nos amedrentan lo más mínimo«, ha dicho.

Todo mi apoyo a nuestros compañeros del PP de Castilla-La Mancha cuya sede regional ha sido atacada. Desde la dirección del PP condenamos enérgicamente estas actuaciones violentas. Son unos comportamientos que nos indignan y nos preocupan pero no nos amedrentan lo más mínimo.… https://t.co/FZAc2KZ5tJ — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 22, 2025

El dirigente nacional de los 'populares' también ha apuntado que frente a este tipo de actos «seguiremos defendiendo nuestras ideas, principios y valores con más fuerza si cabe y recordando que en una sociedad democrática la violencia no tiene cabida y las discrepancias políticas han de manifestarse desde el respeto y con la fuerza de la razón«.