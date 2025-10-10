Valverde reivindica Fecirauto y Fecirtruck como «motor de negocio y desarrollo» para Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha puesto de manifiesto el compromiso de la institución con el impulso de ferias sectoriales que generan oportunidades reales de negocio y contribuyen al desarrollo económico de la provincia. Lo ha hecho durante ... la inauguración de la décima edición de Fecirauto, celebrada en el Complejo Ferial IFEDI, un evento que comparte espacio con Fecirtruck, dedicado a los vehículos industriales.

Valverde ha subrayado que la Diputación apoya de manera decidida a Fecirauto, una feria que, en sus diez años de trayectoria, «ha demostrado ser una herramienta eficaz al servicio del sector de la automoción, generando negocio, confianza y empleo en la provincia». Ha resaltado que este certamen no solo consolida la actividad ferial de Ciudad Real, sino que se ha convertido en un escaparate de oportunidades para el vehículo de ocasión, seminuevo y de transporte pesado.

Antes del corte de cinta, el presidente de la institución provincial ha incidido en que el impulso de iniciativas como Fecirauto encaja en los objetivos de sostenibilidad y modernización que defiende la Diputación, señalando que «la descarbonización debe ser la meta común, pero entendida en su sentido amplio». En este punto ha afirmado que «electrificar no es el objetivo, el objetivo es descarbonizar», recordando que existen diversas tecnologías y soluciones para reducir emisiones sin poner en riesgo la viabilidad del transporte ni la competitividad empresarial.

Valverde ha señalado que el sector de la automoción vive una transformación profunda, y que ferias como esta «ofrecen a los profesionales y consumidores la oportunidad de conocer, en un mismo espacio, las novedades del mercado, las diferentes motorizaciones y las alternativas tecnológicas que definirán la movilidad del futuro». Asimismo, ha puesto en valor a la feria que organiza la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) con el apoyo de la Diputación como punto de conexión entre empresas, concesionarios y público, «donde el visitante puede informarse, comparar y decidir con plena garantía».

Por otro lado, ha felicitado a FECIR por la consolidación del evento y ha recordado que la institución provincial «apoya de manera estable a la patronal ciudadrealeña», con una aportación económica creciente que ha permitido desarrollar citas de referencia como Fercatur y Fecirauto/Fecirtruck, «ferias que llegan al corazón de lo que la gente necesita y que han demostrado ser útiles para la provincia, para sus empresas y para su ciudadanía».

Asimismo, ha valorado la reivindicación del sector sobre el tratamiento fiscal de vehículos tipo pick-up, que en la provincia soportan una tributación distinta a la del resto del país. Valverde ha considerado «acertada» la propuesta de revisión planteada por FECIR y ha mostrado su disposición a acompañar al sector en las gestiones ante la Delegación Provincial de Hacienda.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha destacado la importancia de que la capital acoja una feria de esta envergadura, «organizada por los empresarios de la provincia, que han sabido unir el interés profesional con la confianza de los compradores». Ha valorado el impacto económico de Fecirauto y Fecirtruck y el papel del recinto ferial como espacio de dinamización comercial y proyección regional.

También ha intervenido el presidente de FECIR, Carlos Marín, quien ha mostrado su satisfacción por la décima edición y ha recordado que Fecirauto y Fecirtruck son hoy las principales citas del vehículo de ocasión y del vehículo pesado nuevo en Castilla-La Mancha. Marín ha destacado el crecimiento del evento, con más de 350 vehículos ligeros y un número creciente de vehículos industriales expuestos, antes de agradecer el respaldo de la Diputación y del Ayuntamiento, «cuyo apoyo hacen posible que esta feria siga siendo un punto de encuentro de referencia para el sector».

Fecirauto y Fecirtruck 2025 se celebran hasta el domingo en IFEDI, con la participación de concesionarios oficiales, empresas multimarca y firmas especializadas en servicios auxiliares del automóvil, seguros y alquiler, consolidándose como cita imprescindible para la automoción y el transporte en la provincia de Ciudad Real.