Valverde reivindica Fecirauto y Fecirtruck como «motor de negocio y desarrollo» para Ciudad Real

El presidente de la Diputación recuerda que «electrificar no es el objetivo, sino descarbonizar» y reafirma el apoyo estable a las ferias sectoriales de Fecir

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde (segundo por la derecha) inauguró Fecirauto y Fecirtruck
ABC

Toledo

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha puesto de manifiesto el compromiso de la institución con el impulso de ferias sectoriales que generan oportunidades reales de negocio y contribuyen al desarrollo económico de la provincia. Lo ha hecho durante ... la inauguración de la décima edición de Fecirauto, celebrada en el Complejo Ferial IFEDI, un evento que comparte espacio con Fecirtruck, dedicado a los vehículos industriales.

