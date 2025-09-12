Valverde pone de manifiesto el aumento de la ayuda de la Diputación a Fuencaliente y anuncia más recursos económicos para obras y gasto corriente

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha visitado Fuencaliente, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de la localidad, Rubén Paz, para conocer, de primera mano, las principales necesidades que presenta el municipio.

Ha estado acompañado por la diputada provincial que gestiona el Área de Asistencia a los Municipios, María Isabel Mansilla, y también ha asistido a la reunión, que ha tenido lugar en el ayuntamiento, el diputado provincial Jesús Manuel Ruiz.

Valverde ha comentado durante el encuentro que en 2024 la Diputación transfirió a Fuencaliente 364.000 euros en subvenciones y planes provinciales, lo que supone «un 75 por ciento más que en un año ordinario como 2021».

Ha anunciado, además, que la institución provincial está preparando un plan extraordinario de obras dotado 15 millones de euros, que aportará a Fuencaliente más de 110.000 euros adicionales. «Nuestra intención es que el esfuerzo inversor se mantenga en 2025, e incluso lo superemos, complementándolo también con una ampliación del plan de apoyo al gasto corriente», ha indicado.

Por su parte, Paz ha trasladado su preocupación por el estado de los caminos de su término municipal y le ha pedido a Valverde las máquinas de la Diputación. También se ha referido a dos caminos «estratégicos» para la localidad. «El primero es el de Solana del Pino, actualmente en obras con una inversión de 1,5 millones de euros que permitirá una completa mejora, pero cuyo mantenimiento futuro sería inasumible para un municipio como Fuencaliente», ha dicho.

Ha añadido, a este respecto, que, aunque la Diputación y la Junta de Comunidades han contribuido a financiar las obras, el coste de conservar la vía en condiciones óptimas puede convertirse en una «carga insostenible» si permanece con titularidad municipal.

El segundo es el camino es el de Conquista, que, según Paz, atraviesa varios términos municipales y constituye una vía de acceso a Andalucía por la Sierra Morena. Ha explicado, asimismo, que es utilizado por vecinos, agricultores y cazadores. «Su mal estado provoca problemas de seguridad y limita el desarrollo rural de la zona», ha afirmado el primer edil de Fuencaliente.

«Son infraestructuras que vertebran el territorio y son vitales para el turismo, el sector agroganadero y la seguridad vial, por lo que pedimos que se asuma su titularidad a nivel provincial para garantizar su mantenimiento a largo plazo», ha indicado.

Valverde ha precisado que sería necesario estudiar si los caminos a los que ha hecho referencia Rubén Paz cumplen un papel vertebrador y de conexión entre núcleos de población. Y «si tienen entidad suficiente para ser integrados en la red provincial». «Nuestra obligación es favorecer el desarrollo rural y la cohesión territorial con infraestructuras seguras y de calidad», ha concluido el presidente de la Diputación.