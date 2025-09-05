Valverde plantea un nuevo modelo de gestión para fortalecer Fenavin y garantizar su liderazgo

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha apostado este viernes por impulsar un cambio de modelo de gestión en la Feria Nacional del Vino (Fenavin) con el objetivo de dotarla de una estructura más ágil y profesional que le permita mantener su fortaleza frente a la creciente competencia.

Durante el primer pleno ordinario celebrado tras la pausa estival, Valverde respondió a una pregunta del grupo socialista sobre el futuro de la feria y explicó que el proceso de reflexión ya está en marcha, aunque es probable que no se materialice para la próxima edición porque «implica mucha calma y reflexión».

El presidente de la institución provincial destacó que Fenavin no está exenta de amenazas y citó como ejemplos la 'Wine Week' de Barcelona o una nueva feria del vino en Madrid. En este sentido, indicó que ya se han mantenido reuniones con bodegas, la Cámara de Comercio, Manuel Juliá -director de todas las ediciones- y las responsables del Área de Impulso Económico y Promoción Económica, Sonia González y Rocío Zarco, para definir un modelo de gestión más moderno y eficaz.

«Una reflexión y unas aportaciones en las que espero que el Grupo Socialista formen parte por el bien de todos», señaló Valverde, que defendió avanzar hacia un sistema que permita «ser cada vez más ágiles en la toma de decisiones de cara a poder seguir manteniendo la fortaleza que Fenavin ha tenido hasta ahora».

Renuncia de Marín y estabilidad de la Diputación

En el mismo pleno, Valverde salió al paso de las críticas del portavoz socialista, José Manuel Bolaños, sobre la estabilidad del Gobierno provincial tras la renuncia de Luis Alberto Marín, que ocupaba la Vicepresidencia Quinta. Negó que exista una crisis política y aclaró que la dimisión respondió a «motivos personales y profesionales».

«No son dos años perdidos, como ustedes dicen. Hemos recuperado cercanía con los ayuntamientos, hemos multiplicado las ayudas sin condicionamientos partidistas y hemos demostrado que esta Diputación está del lado de los municipios», defendió Valverde, quien adelantó que las áreas afectadas se reorganizarán para que el Ejecutivo provincial continúe trabajando con normalidad.

En relación a la preocupación manifestada por la oposición sobre el sector agroalimentario, Valverde recordó que su partido votó en contra de la PAC y anunció que la Diputación se ha adherido a la reclamación de los Grupos de Acción Local frente al recorte del pilar Leader. También expresó su inquietud por la caída de producción de uva y la crisis de precios de otros cultivos, y garantizó que la institución continuará apoyando a agricultores y al sector agroalimentario.

Debate sobre el diario Lanza

La diputada socialista Vanesa Irla preguntó por las columnas de opinión del director del diario Lanza. Valverde defendió el derecho de la dirección a publicar artículos de opinión y aclaró que el texto más reciente criticaba la reacción del Gobierno central ante los incendios y pedía un pacto de Estado, «no el consenso científico en torno al cambio climático».

«Yo también me sorprendí por el titular, pero cuando lo leí observé que pedía un gran pacto de Estado contra los incendios», dijo Valverde, quien aseguró que el Ejecutivo provincial estará «muy pendiente de que Lanza siga siendo un periódico de referencia en la provincia y en la región». Además, reprochó la vehemencia de las críticas socialistas y recordó que otros medios públicos como RTVE, la televisión autonómica o medios municipales han mostrado desequilibrios editoriales «sin recibir la misma exigencia».

En otro punto del debate, Irla preguntó por la situación del proyecto de oleoturismo. La vicepresidenta primera, María Jesús Pelayo, explicó que la iniciativa se recibió sin personal asignado, aunque se han licitado las fases previstas pese al riesgo de perder fondos europeos. Reconoció que esta circunstancia dificulta la implicación de las empresas, pero reiteró el compromiso de la Diputación: «Aprovecharemos cada oportunidad para apoyar a nuestros municipios y generar turismo en torno al aceite».

Valverde cerró su intervención anunciando que la Diputación estará presente la próxima semana en la Asamblea General de la UNESCO en Chile, donde se abordará el papel de los geoparques como herramienta de desarrollo territorial. Recordó que este proyecto no es solo turístico, sino también educativo, divulgativo y de investigación, y aseguró que será «pieza clave» en la estrategia provincial de promoción y cohesión territorial.