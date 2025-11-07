Suscribete a
feria nacional del vino

Valverde plantea un grupo de trabajo de cara a Fenavin, pero rechaza la comisión específica que reclama el PSOE en la Diputación de Ciudad Real

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, rechaza duplicar órganos sobre la feria pero ofrece una fórmula «más flexible y participada», con presencia de grupos políticos, la Cámara de Comercio y representantes del sector

Fenavin cierra una edición «muy positiva» con la mirada puesta en un posible cambio de fecha en 2027

La Diputación de Ciudad Real celebró ayer un pleno marcado por la unanimidad salvo en la modificación de crédito para el diario Lanza
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha planteado la creación de un grupo de trabajo para reforzar el consenso y la coordinación en torno a Fenavin, como alternativa a la comisión específica que reclama el PSOE. Valverde lanzó esta ... propuesta durante el Pleno ordinario celebrado este viernes, donde los socialistas recuperaron el debate sobre la comisión acordada en la pasada legislatura.

