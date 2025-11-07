Valverde plantea un grupo de trabajo de cara a Fenavin, pero rechaza la comisión específica que reclama el PSOE en la Diputación de Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha planteado la creación de un grupo de trabajo para reforzar el consenso y la coordinación en torno a Fenavin, como alternativa a la comisión específica que reclama el PSOE. Valverde lanzó esta ... propuesta durante el Pleno ordinario celebrado este viernes, donde los socialistas recuperaron el debate sobre la comisión acordada en la pasada legislatura.

Durante el turno de preguntas, el diputado socialista Jesús Manuel Ruiz solicitó información sobre aquella comisión especial, pero Valverde rechazó su constitución recordando que la Feria Nacional del Vino «ya está incluida en la Comisión de Impulso Económico y Territorial y Reto Demográfico». Aun así, abrió la puerta a una fórmula más flexible y participada, con presencia de grupos políticos, el equipo de Gobierno, la Cámara de Comercio y representantes del sector.

La vicepresidenta segunda, Sonia González, añadió que el pasado 28 de octubre informó a la comisión del área sobre la propuesta de una comisión específica y del trabajo técnico para estudiarla, aunque advirtió que la duplicidad administrativa «desaconseja su formalización». Insistió, no obstante, en que la voluntad política es garantizar «participación y transparencia», y confirmó que ya se está trabajando en la planificación de Fenavin 2027.

El Pleno avanzó con unanimidad en los asuntos de trámite, como cambios de finalidad en expedientes administrativos, la unificación de los servicios de Seguridad y Subalternos, la modificación de la adscripción del Servicio de Protocolo o varios expedientes de expropiación para obras en distintas carreteras. Entre ellas la CR-4193, de la CM-415 a la CM-4103, de Saceruela a Agudo y de la CR-2031, de Manzanares a la CM-420 en una primera fase.

Bronca por el Lanza

El único punto conflictivo llegó por vía de urgencia y en el que se incluía una modificación de crédito de 200.000 euros destinada al diario Lanza.

El portavoz socialista, José Manuel Bolaños, votó en contra de la urgencia y criticó el modo en que se había tramitado, señalando que la convocatoria de la Comisión de Hacienda «ayer por la tarde» y su celebración «a primera hora de esta mañana» evidencian «una precipitación innecesaria y una falta de planificación». Afirmó que este tipo de modificaciones «siempre se han tramitado con normalidad en ejercicios anteriores» y reprochó que la urgencia respondiera a «una nota de prensa de Vox que hablaba de un ahorro de 150.000 euros», calificándola de «confusa porque falta a la verdad».

Noticia Relacionada Vox mantiene el control del Diario Lanza en Ciudad Real tras la dimisión de Marín ABC El pacto PP-Vox en la Diputación de Ciudad Real asegura la gestión del Diario Lanza al partido de derecha radical

La portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, defendió que el expediente cumple con el artículo 177 del RDL 2/2004 y el artículo 37 del RD 500/1990, al tratarse de un gasto «que no puede demorarse» y que «no cuenta con crédito suficiente en el presupuesto en vigor». Explicó que la urgencia permite «la exposición pública del expediente durante 15 días hábiles» y su entrada en vigor antes de fin de año, garantizando así «hacer frente al pago de las partidas pendientes del Diario Lanza».

Zarco pidió al PSOE «responsabilidad y colaboración», subrayando que el plan de medios de la Diputación «permite que la mayoría de los medios de comunicación provinciales subsistan gracias a las campañas institucionales».

Bolaños insistió en que «el problema no está en la ayuda a Lanza… sino en la gestión», asegurando que la situación «se podía haber evitado si se hubiera actuado con previsión». Criticó la gestión de Vox al frente del medio, pero anunció la abstención socialista «para permitir que los trabajadores cobren y se mantenga la actividad del diario público». Reclamó «mayor rigor y menos improvisación».

En su réplica, Zarco recordó que Lanza «sufre una importante caída de ingresos publicitarios procedentes de administraciones gobernadas por el PSOE». Detalló que «la Junta de Comunidades redujo su inversión de 190.000 euros en 2023 a 30.000 en 2025» y que «el Ayuntamiento de Valdepeñas ha pasado de invertir 22.500 euros en 2022 a apenas 1.200 en 2025». Por ello, apeló al PSOE «a interceder ante sus gobiernos locales y el autonómico para revertir esa situación».